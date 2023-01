David Schütter im Gespräch : „Ich habe mich oft gezwungen, etwas nicht zu fühlen, weil ich ein Mann bin“

David Schütter ist derzeit wohl einer der gefragtesten Schauspieler Deutschlands. Für seine Rolle als Fotograf Coyote im Anfang Oktober erschienenen DDR-Drama „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ bekam er jüngst den Günter-Rohrbach-Preis, auf Netflix ist er in der zweiten Staffel der Serie „Barbaren“ zu sehen. Wir erreichen den gebürtigen Hamburger per Videocall in einem Hotel in Belgien, dort dreht der 31-Jährige einen neuen Film. Es geht um das Bankwesen in den Achtzigerjahren, mehr darf er noch nicht verraten. Schütter ist gut gelaunt. Er hat die tiefe Stimme seines Großvaters, des Schauspielers Friedrich Schütter, geerbt. Wir wollen mit ihm über Dating und den Mann von heute sprechen. Schütter ist passionierter Raucher, steckt sich eine Zigarette an, bevor das Gespräch beginnt. Da müsse man ja ein bisschen aufpassen, was man so über Männlichkeit von sich gebe, sagt der Wahlberliner lachend. Auf die Anwesenheit von PR-Agenten hat er trotzdem verzichtet – das sei ihm lieber so, die norddeutsche Ehrlichkeit eben.

Herr Schütter, Sie haben gemeinsam mit einer Dating-App eine Videokampagne umgesetzt, in der Sie über Dating und moderne Männlichkeit sprechen. Was verstehen Sie unter Modern Masculinity?