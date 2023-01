Natürliche Arzneipflanze : So positiv wirkt Salbei auf den Körper

Der Name Salbei leitet sich vermutlich von dem lateinischen salvus ab, was so viel wie „gesund“ heißt. Und so spielt Salbei im europäischen Arzneipflanzenschatz bereits seit der Antike eine sehr wichtige Rolle, erklärt Professor Robert Fürst, Direktor des Instituts für Pharmazeutische Biologie an der Frankfurter Goethe-Universität. Er habe zahlreiche Einsatzgebiete. Spannend sei, dass man noch nicht vollständig entschlüsselt habe, was Salbei alles kann – seine Wirkungen und Inhaltsstoffe sind also auch für die moderne Forschung noch interessant.

Bei Erkrankungen

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In seinen Blättern befinden sich ätherische Öle und Gerbstoffe, die vor allem für eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung verantwortlich sind. Salbeiblätter kann man auch gut gegen leichte Verdauungsbeschwerden oder gegen einen Blähbauch einsetzen sowie gegen Entzündungen im Mund- und Rachenraum wie etwa am Zahnfleisch, bei Heiserkeit oder Halsschmerzen, sagt der Apotheker Robert Fürst. Ebenso hilft Salbei bei leichten Entzündungen der Haut.