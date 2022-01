Russisch lernen als Erwachsene : Wie ich meine Muttersprache wiederfand

„Ochen’ khorosho“ – sehr gut, lobt die Lehrerin, als ich ihr meine kläglichen Versuche russischer Schreibschrift zeige, mit ihren vielen Kurven und Häkchen. Ich lächele gequält und betrachte mein Werk, das eher an die ersten Schreibversuche einer Grundschülerin erinnert als an die Handschrift einer Neunundzwanzigjährigen. „Reine Übung“, sagt sie mit breitem russischen Akzent, bevor sie uns die Hausaufgabe für die kommende Woche aufbrummt. „Poka!“, sage ich, bevor ich den Laptop zuklappe. Tschüss!

Natalia Wenzel-Warkentin Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Viele Menschen haben irgendwann in ihrem Leben das Bedürfnis, eine Fremdsprache zu erlernen. Also melden sie sich in Volkshochschulkursen und Sprachschulen an, beeindrucken Freunde auf Partys und schreiben Grundkenntnisse in ihre Vita. Was aber, wenn es sich dabei um die eigene Muttersprache handelt? Die Sprache, bei der alle grundsätzlich davon ausgehen, dass man sie fließend beherrscht – und erstaunt reagieren, wenn man das verneinen muss? So geht es mir.