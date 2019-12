Aktualisiert am

Andi will alt werden

Runter vom Übergewicht : Andi will alt werden

Andi ist fett, 170 Kilogramm. Früher wog er mehr als 200. Trägt er ein T-Shirt, sieht er aus wie ein Schrank, über den jemand ein Tuch geworfen hat. Zieht er das T-Shirt aus, wölbt sich der Bauch und lappt als Fettwulst über den Hosenbund; auch an den Seiten zwischen Hüfte und Brustkorb, am Rücken, unterm Kinn, an den Oberarmen hängen Wülste; aus der breiten Brust wächst ein Busen.

Andi sagt, er fühle sich wohl, sei mit sich und seinem Leben zufrieden. Darauf besteht er, keine Diskussion. Seit 35 Jahren ist er mit der Frau verheiratet, die er liebt. Er fährt jeden Tag gern ins Wasserwerk der Gemeinde, wo er arbeitet. Wenn er morgens aufwacht, weiß er nicht, worauf er sich mehr freuen soll, auf seine Arbeit oder auf die Enkelin, die er nach Feierabend hütet. Er hat auch einige gute Freunde, denen er blind vertraut. Die meisten davon kennt er aus der Selbsthilfegruppe für Fettleibige.