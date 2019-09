Umfragen unter Jugendlichen : Kippen sind uncool

Designerin Dorothee Schumacher : „Frauen haben sich in ihrer Weiblichkeit gefunden“

Dorothee Schumacher feiert in New York ihre 30 Jahre in der Mode. Als sie 1989 in Düsseldorf klein anfing, fand sie die Mode in Deutschland nicht feminin genug. Heute sieht sie eine Entwicklung – „auch in Businessstädten wie Frankfurt“.