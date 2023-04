Aktualisiert am

Die Zeit des Fastens ist vorbei, jetzt beginnt das Zuckerfest. Eid al-Fitr ist eines der wichtigsten Feste im Islam. Wir erklären, was der islamische Feiertag mit Zucker zu tun hat.

Süß, süßer, Zuckerfest: Mit Süßigkeiten wird nach dem Fastenmonat Ramadan nicht gegeizt. Hier arrangiert ein Konditor in Damaskus Baklava. Bild: dpa

Für Musliminnen und Muslime endet in diesen Tagen der Fastenmonat Ramadan. Das anschließende Fest zum Fastenbrechen dauert drei Tage. In Deutschland hat das Fest am 21. April begonnen und dauert noch bis zum 23. April. Die Feierlichkeiten heißen auf Arabisch „Eid al-Fitr“, im Türkischen „Ramazan Bayramı“. Nach dem Opferfest („Eid al-Adha“) ist es das zweitwichtigste Fest im Islam. Beide heißen auf Türkisch „Bayram“, also Feiertag. Die nicht-islamische Öffentlichkeit spricht von „Zuckerfest“, weil Kinder Süßes geschenkt bekommen.

Das Fest zum Fastenbrechen am Ende des Ramadan ist nicht zu verwechseln mit dem täglichen Fastenbrechen nach Sonnenuntergang während des Fastenmonats. Beim Zuckerfest feiern Musliminnen und Muslime, dass die Mühen des einmonatigen Fastens vorüber sind. Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen dürfen die Gläubigen in diesem Jahr wieder in großer Zahl zum gemeinsamen Gebet und Feiern zusammenkommen.

Der Termin für Eid al-Fitr richtet sich nach dem Neumond

Der Termin des Zuckerfests richtet sich nach dem Mondkalender. Es findet immer in den ersten drei Tagen des neuen Mond-Monats statt. Das Fest beginnt mit der Sichtung der neuen Mondsichel im zehnten Monat (Schawwal) des islamischen Kalenders. Daher kann der Termin in verschiedenen Regionen variieren, abhängig von der Sichtung des Neumonds. Das Zuckerfest hat also kein festes Datum – ähnlich wie Ostern im christlichen Kirchenjahr.

Der traditionelle islamische Kalender hat zwar wie der weltweit gängigste Gregorianische Kalender zwölf Monate. Die Mond-Monate haben aber nur 29 oder 30 Tage, weshalb das Jahr nur 354 Tage hat. Daher verschiebt sich das Zuckerfest jedes Jahr um elf Tage; im Schaltjahr sogar um zwölf Tage. Es wird im kommenden Jahr also elf Tage früher gefeiert als im aktuellen: Im Jahr 2024 ist Schaltjahr und Eid al-Fitr ist zwölf Tage früher (9. bis 11. April 2024) als im Jahr zuvor. 2025 wird es vom 30. März bis 01. April gefeiert werden.

Süßes, Geschenke – aber nicht überall schulfrei

Als Vorbereitung zum Zuckerfest wird aufwändiges, besonderes Essen zubereitet, die Wohnung gründlich geputzt und festliche Kleidung gekauft. Viele Musliminnen und Muslime nehmen sich Urlaub und nutzen die Zeit für Verwandtenbesuche und gemeinsames Essen, Beten und Feiern. Traditionell beginnt das Fest mit dem Gebet in der Moschee. Im Anschluss treffen sich Familienmitglieder und Freunde und essen viel und gut. Die Jüngeren erweisen den Älteren Respekt, indem sie deren Hände küssen und zur eigenen Stirn führen. Kindern werden Geld, Süßigkeiten und andere Geschenke überreicht.

In Gebeten bitten die Gläubigen Allah darum, ihre Entbehrungen im Ramadan anzuerkennen. Teil des Festes sind Spenden an Bedürftige, Zakat Al-Fitr genannt. Die Almosen gelten auch als Ausgleich für eventuelle Verfehlungen im Ramadan.

In islamisch geprägten Ländern sind während Eid al-Fitr alle wichtigen Institutionen geschlossen, Schülerinnen und Schüler haben ebenso wie Studierende frei.

In Deutschland ist das Zuckerfest kein gesetzlicher Feiertag. Eltern können aber für den ersten Tag des Zuckerfestes eine Freistellung vom Unterricht für ihre Kinder beantragen.

„Eid Mubarak“ allen, die feiern

Zum Zuckerfest grüßt man sich auf Arabisch mit „Eid Mubarak“. Auf Türkisch wünscht man sich mit „Bayram mübarek olsun“ ein gesegnetes Fest.

Der Fastenmonat hat in diesem Jahr am Abend des 22. März begonnen und endet am Abend des 21. April. Im Ramadan verzichten gläubige Musliminnen und Muslime auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex zwischen Sonnenaufgang und -untergang.