Die Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. bietet ärztliche Informationsveranstaltungen in Schulen an. Ihr oberstes Ziel lautet: Jugendliche sollen ihren eigenen Körper mit seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen kennen, schätzen und schützen lernen, für einen gesundheitsbewussten und verantwortungsvollen Umgang mit sich und anderen. Grundlage für dieses Quiz war ein Schulbesuch der Gynäkologin Dr. Anne Högemann in einer Berliner Sekundarschule.