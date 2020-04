Sport in Zeiten von Corona : Mit diesen Übungen bleiben Sie zuhause fit

Für den schmerzenden Rücken und den verspannten Nacken

Wer gerade viel sitzt, der sollte ab und an etwas für seinen Rücken tun. Das geht mit zwei einfachen Übungen: „Zwiebelhacken“ und dem „Flieger“. Für beide Übungen am besten eine Sportmatte auf den Boden positionieren. Dann mit dem Bauch darauflegen. Beim „Zwiebelhacken“ sind Arme und Beine gestreckt, Beine und Hände (die Handkanten nach unten) werden nach oben und unten bewegt: linker Arm, rechtes Bein gleichzeitig und umgekehrt. Statischer geht es beim „Flieger“ zu, der sich am Fallschirmspringer orientiert. Der Bauch bleibt auf dem Boden, die Arme werden gebeugt, die Finger sind ein paar Zentimeter vor der Stirn, die Handflächen werden nach außen gedreht. Die Beine zeitgleich angehoben. Und jetzt etwa dreißig Sekunden halten. Beide Übungen können mehrfach mit zehn Sekunden Pause dazwischen wiederholt werden.