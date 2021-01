Der Lockdown und die Psyche : „Ältere Menschen reagieren mit mehr Humor“

Frau Gjoni, Sie haben mit Ihrem Unternehmen Maindcraft eine Hotline für psychische Gesundheit während der Covid-19-Pandemie mitbegründet. Wie funktioniert das Angebot, und an wen richtet es sich?

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Die Hotline ist videobasiert und kann ohne Termin von Erwachsenen beansprucht werden. Die Anrufer können ohne Registrierung und anonym bei uns professionellen Rat von einem Netzwerk von Psychologen und ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten in Anspruch nehmen. Das Besondere ist, dass wir auch Therapiemöglichkeiten vermitteln, sei es online oder vor Ort.

Wie groß ist das Netzwerk, und ist das Angebot kostenfrei?

Die Hotline ist kostenfrei. Wir sind im Moment mehr als 20 Partnerinnen und Partner, die das Angebot ehrenamtlich anbieten. Wir haben die neuartige Plattform in Rekordzeit als besondere Antwort zu Covid-19 aufgebaut und bieten damit eine Lösung an, die über das digitale Wartezimmer mehr als 250 Videogespräche gleichzeitig ermöglicht.

Was sind die Fragen und Ängste, mit denen die Menschen sich an Sie wenden?

Es sind ganz unterschiedliche Berichte von allgemeinen Belastungen, verbunden mit individuellen Lebensereignissen. Und es gibt Corona-spezifische Belastungen, wie finanzielle Sorgen und Angst um die Arbeitssituation, Probleme im häuslichen Bereich, Doppelbelastungen, Furcht vor Ansteckung oder sozialen Folgen. Überwiegend beschweren sich die Menschen über Anstrengung, Erschöpfung, das Erleben von Alternativlosigkeit und Verunsicherung. Typische Aussagen sind: „Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sollte es noch einen härteren Lockdown geben, weiß ich nicht mehr, wie ich das schaffen soll. Ich bin völlig erschöpft.“ Ein Anrufer versuchte, mit Humor über seine Erschöpfung zu berichten und fasste das Ausbleiben von Ausgleichsmöglichkeiten zur Bewältigung seiner Belastung so zusammen: „Es ist ein langweiliges Leben, jedoch ganz ohne Langeweile.“

Nach Wochen im Lockdown sinkt zwar die Zahl der Corona-Infektionen, dennoch stehen wir vor weiteren Wochen mit strengen Einschränkungen. Die Vorsitzende des deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hat es kürzlich so formuliert: „Wir leben in einer Situation dynamischer Unsicherheit.“ Wie ist Ihre Einschätzung aus psychologischer Sicht?

Wir leben tatsächlich in einer Zeit mit einer nie dagewesenen Komplexität, die uns herausfordert, immer wieder aufs Neue Entscheidungen zu treffen und mit Unvorhersehbarem zu rechnen. Sowohl die Dauer als auch die massive Betroffenheit in der Bevölkerung stellen die Psyche jedes Einzelnen vor Herausforderungen. Aber für die Mehrheit der Bevölkerung ist es auch nicht unmöglich, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen, wie Umfragen zeigen.

Was brauchen wir denn für Fähigkeiten, um so eine emotionale Extremsituation zu bewältigen?

Aus psychologischer Sicht sind es drei übergeordnete Dinge, die für alle Menschen in allen Phasen der Pandemie zur Bewältigung greifen müssen. Erstens: Handlungsfähigkeit aufrechterhalten und zwar mit der Orientierung an den eigenen Kräften, Bedürfnissen und Werten. Man sollte den Fokus auf das Beeinflussbare legen: Kann ich etwas dagegen tun oder suche ich mir lieber Ablenkung und weitere Handlungsfelder? Zweitens: Kontrolle und Selbstwirksamkeit üben, indem man die bewährten alltäglichen Routinen, die Selbstfürsorge und wichtige Beziehungen pflegt. Drittens ist ganz wesentlich, eine positiv-realistische Einschätzung über die Situation zu bewahren. Für all diese Strategien braucht es Akzeptanz. Da jedoch angesichts der mittlerweile chronischen Belastungssituation bei vielen Menschen eine gewisse Erschöpfung eingetreten ist, stößt die Akzeptanzkapazität an Grenzen. Was wir jetzt zusätzlich brauchen, ist Adhärenz.