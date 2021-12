Psychologin im Interview : „Ultradünne Puppen sind eine Gefahr für Mädchen“

Welche Bedeutung hat Barbie für das Körperbild von unter Zehnjährigen? Und was sind die langfristigen Folgen? Fragen an die britische Psychologin Lynda Boothroyd.

Frau Boothroyd, Sie forschen an der Durham-Universität in England zu Partnerwahl, männlichen Gesichtsmerkmalen und Attraktivität. In Ihrer Studie von diesem Jahr beschäftigen Sie sich mit sehr schlanken Puppen. Was heißt „ultra-thin“?

Ultradünn beschreibt Puppen, die unnatürlich schlank sind. Wie Barbie und andere Fashion- Dolls haben sie Proportionen, die kein Mensch erreichen kann. Und auch gar nicht halten könnte. Trotzdem gehört die Barbie seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Spielsachen.

Lassen sich die Proportionen von Barbie, Monster-High-Puppen & Co. im Body-Mass-Index berechnen, also dem Körperfett in Beziehung zu Größe und Gewicht?