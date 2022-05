Psychisch kranke Mutter : „Nach 37 Jahren hatte ich keine Kraft mehr für ihre Spiele auf Leben und Tod“

Aktualisiert am

Eine polizeiliche Maßnahme, Tatort, Tatzeit. Bitte setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Sachbearbeiter in Verbindung.

Der Brief zitterte in meinen Händen, ich hatte den Umschlag noch am Briefkasten aufgerissen. Ein Bußgeldbescheid, dachte ich, der Rollkoffer kippelte mir zwischen den Knien.

Ich kam frisch erholt aus dem Urlaub, doch kaum war ich wieder zu Hause, schien alles von vorne loszugehen. Schwarze Flecken schoben sich vor meinen Blick, im Nacken schien heißer Schaum hochzusteigen, ich ließ mich auf eine Stufe im Treppenhaus sinken. Ruhig ein- und ausatmen.