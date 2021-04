Postnatale Depressionen : „Mit den Kindern kam die Sorge in mein Leben“

Liebe Leser (und wir wenden uns hier ganz bewusst an die Männer), welches Ereignis hat Ihr Leben dauerhaft auf den Kopf gestellt? Und zwar so dauerhaft, wie dauerhaft nur sein kann?

Der Intellektuelle mag geneigt sein, die Lektüre eines bestimmten Werks der Weltliteratur anzuführen. Sind Sie jung und frischverliebt, könnte es der Moment sein, in dem Sie Ihren Partner kennengelernt haben. Wer zur Ü-70-Fraktion gehört, dem könnte der Fußball-WM-Titel 1954 in den Sinn kommen. Aber Hand aufs Herz, eigentlich drängt sich doch die eine Antwort auf: Es ist der Tag, an dem Sie Vater wurden.