Porträts von Stefan Moses : Von Masken und Menschen

Milliarden Masken sind seit Ausbruch der Pandemie unter den Völkern der Welt verteilt worden. Wir tragen sie in der U-Bahn, im Supermarkt, im Theater, im Konzert. Zunächst waren sie knapp, dann selbstgemacht, dann standardisiert und teuer, bis sie schließlich für kleines Geld zu haben waren. Manche Menschen geraten wegen fünf Gramm Fetzen plus Gummiband in Rage. Chirurgen und OP-Personal tragen sie tagaus, tagein. Halb Asien trägt seit einem halben Jahrhundert Maske. Viele Asiaten sind pandemische Ausbrüche gewohnt, sie haben mehr Respekt vor den unberechenbaren Viren.

Masken sind so alt wie die Welt. In allen Kulturen sind sie zu finden, als anthropologische Konstante. Aus Stein, Pflanzen, Stoff, Federn, Leder, Holz oder Papyrus, sehr selten aus Gold wie die Masken Tutanchamuns oder Agamemnons. Sie waren Kultgegenstände in rituellen Handlungen und sollten die Verbindung zu den Göttern herstellen.

Die Maske ist das zweite Gesicht mit magischer Kraft. Schamanen trugen Tiermasken, wie Höhlenmalereien zeigen. Die magische Kraft der Maske machte sich auch das antike Theater zunutze; die lachende und weinende Maske symbolisiert bis heute das Theater. In der Commedia dell’arte erlaubten Halbmasken Arlecchino und Colombina wenigstens ein halbes Mienenspiel.

Verdecken, verstecken, verschleiern

Wir kennen Fastnachts- und Karnevalsmasken, Totenmasken, Atemmasken. Die chinesische Oper und das Kabuki-Theater sind ohne Maskierung nicht denkbar. Nicht zu vergessen: die Maske Zorros und des Phantoms der Oper. Literatur und Film: Alexandre Dumas schrieb „Der Mann mit der eisernen Maske“. In ihrem jüngsten Film, „Das Duell“, sind Ben Affleck und Matt Damon ritterlich maskiert. Verdi schrieb die Oper „Ein Maskenball“ und Siegfried Lenz eine Geschichtensammlung, „Die Maske“. Die Skimaske wird von Terroristen und Banditen bevorzugt – ihre Jäger, ob KSK oder Special Forces, tragen sie freilich auch.

Verdecken, verstecken, verschleiern – das ist die universelle Funktion der Maske. Und viel mehr. Die Maske erlaubt Rollenspiel und Identitätswechsel. Sie verhüllt, schützt oder erschreckt. Sie kann alles. Mit der Maske kann man ein Anderer sein, in ein anderes Ich schlüpfen, siehe Fasching und Karneval. Am deutlichsten war das im römischen Theater mit seinen Ganzkopfmasken. Identität ist austauschbar. Sogar die Stimmen haben diese riesigen „Hohlköpfe“ verfremdet.

Der billigste Schutz im Seuchenfall

Zurück in unsere Zeit, in die Psychologie der Vermummung. Wehren sich Menschen gegen die Maskenpflicht, weil sie ein Gleichmacher ist? Viel Auswahl gibt es nicht. Entweder FFP2- oder Chirurgenmaske. Schwarz, weiß oder türkis? Zur Wahl gesellt sich die Qual, das Unheimliche. Maske steht für Krankenhaus, Operation oder Isolierstation. Inzwischen geht es auch heiterer zu; die Leute wollen sich modisch aufmandeln. Bajuwaren-Chef Markus Söder trägt die weißblaue Raute der Bayern vorm Gesicht, EU Minister zeigen sich mit euroblauen Masken und Sternenkranz. Andere tragen Blümchen.

Dennoch: Mehr denn je kommt es nun auf die freibleibende Augenpartie an, sowieso das Interessanteste an einem Gesicht. Manche arabische Frauen haben schon immer begriffen, was man mit unverschleierten Augen alles anstellen kann. Augen spielen, derweil die Falten in der Unterpartie sich zu verstecken haben.

Doch es geht nicht nur um Schönheit. Mund und Nase zu bedecken ist praktisch und gesundheitsförderlich, wenn das Vis-à-vis erkältet ist. Und die Halbmaske schützt das Gegenüber, wenn man selber hustet oder niest. Masken sind der billigste Schutz im Seuchenfall. Das wussten unsere Vorfahren schon vor der Erfindung des Elektronenmikroskops und der FFP2-Maske, wie Zeugnisse von Pestverhüllungen zeigen und später die Fotos aus der Zeit der Spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg.

Man nimmt sie hin und hofft auf Schutz

Die Maske, die jetzt so achtlos auf Straßen und Plätzen herumliegt, ist gerade mal 110 Jahre alt. Ein chinesischer Arzt, Dr. Wu Lien-teh, erfand sie während der mongolisch-mandschurischen Lungenpest. Google setzte ihm am 10. März 2021 ein kleines Google-Doodle-Denkmal zu seinem 142. Geburtstag auf der Browser-Seite. Die Maske von Dr. Wu sah fast so aus wie die heutige OP-Maske und half sehr schnell, die Pandemie einzudämmen. Nicht so gut wie ein Impfstoff, aber effektiv genug, um eine Menge Viren von den Atemwegen fernzuhalten.