Phänomen „Comfort Binging“ : Ich binge, also bin ich!

„Was schaust du denn gerade?“ Abgesehen davon, dass man nach Ansicht vieler Menschen offenbar immer gerade irgendeine Serie schaut, ist das eine Frage, die mich in Verlegenheit bringt. Fragt man mich, während ich in meinem Alltagstrott dahinwabere, irgendwo zwischen Schlafmangel, Deadlines und Schreibtischstuhlrücken, dann kommt es nämlich vor, dass ich ehrlich sein muss. „Noch nicht gesehen“, sage ich, wenn es um „Skylines“ geht. Oder: „Hänge noch in Staffel 1“, wenn jemand die neuen Folgen „Narcos“ diskutieren will. Nervensägen bohren dann nach: „Wie, DU hast DAS noch nicht gesehen?“

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Ehrlich gesagt, die Antwort lautet in der Regel: Nein. Und wenn man fragt, was ich denn stattdessen schaue, druckse ich herum und sage: „Nichts.“

Dabei ist das eine Notlüge. Ach, wäre doch die schnöde Wahrheit ein Nichts! Die wirkliche Wahrheit nämlich ist noch viel schnöder, öder, blöder als dieses Nichts, das man mit gutem Willen noch als lässige Anti-Haltung dem gedankenlosen Kulturkonsum gegenüber verstehen könnte. Denn die Wahrheit ist: Ich schaue gerade „Friends“. Und „Gilmore Girls“. „Frasier“. Und, ganz wichtig: „Parks and Recreation“. Ich kenne sie alle genau, denn ich habe viele der Folgen nicht ein-, nicht zwei-, eher fünfmal gesehen. Bei „Friends“ würde ich sogar sagen: zwanzigmal, locker.

Hauptsache komfortabel

Denn, ganz ehrlich: Es gibt kaum etwas Schöneres als diese ewigen Wiederholungen. Nichts Schöneres unter der Sonne, äh Sofadecke, als dieses Gefühl von: angekommen (also auf dem Sofa), ausgestreckt, Glotze an und dann bitte nichts Unbequemes! Kein Blut, kein Drama, bloß keine echten Probleme! Und die, die kommen (Trennung von Ross und Rachel, Break oder kein Break von Ross und Rachel oder, Klassiker: Ross nennt Rachels Namen auf der Hochzeit mit einer anderen Frau), die möchte ich bitte alle schon kennen, auf die bin ich vorbereitet. Da gibt's keine Überraschungen mehr, außer der, dass ich noch immer über einige Gags sehr lachen kann, nach all den Jahren.

Dieses Phänomen hat übrigens einen Namen, einen besonders schönen und passenden: „Comfort Binging“. Kommt vom „Binge-Watching“, also eine Serie Folge für Folge durchzuschauen, wegzukonsumieren. Was sich spätestens durch das kleine Fenster „In zehn Sekunden beginnt Folge x“ von Netflix flächendeckend in hiesigen Wohnzimmern etabliert hat. Und Comfort-Bingen ist dann eben das besonders komfortable Binge-Watching. Logisch.

Comfort-Binger können jeden „Friends“-Dialog auswendig, lieben die Film- und Musikreferenzen der „Gilmore Girls“ und haben auch einen Sinn fürs Häusliche, Gemütliche, ja: Spießige. Ich wurde in dieser Hinsicht früh auffällig. Abends, bevor ich zu Bett ging, schlich ich oft lange an meinem Bücherregal entlang. Ich hatte nicht immer etwas Neues zu lesen. Und wenn, dann waren das oft die etwas schwereren Bücher oder die von Autoren, die ich nicht kannte.

Die blieben liegen. Es gab natürlich solche, die waren eine sichere Bank: Enid Blyton. Astrid Lindgren. Michael Ende. Paul Maar. Cornelia Funke. Besonders gut fand ich die Reihen. In den Ferien radelte ich in die Stadtbibliothek und lieh mir alle „Geheimnis-um“-Bücher aus, die in meinen Fahrradkorb passten. Ich machte dann das, was ich Ganzlesung nenne: Alle Bücher, der Reihe nach, hintereinander weg verschlingen. Die guten Staffeln kamen dann in den nächsten Ferien wieder dran. Die „Geheimnis“-Bücher habe ich, bevor ich diesen Text schrieb, tatsächlich auch noch einmal alle gelesen. (Das geht zum Glück recht schnell.)

Sind Menschen, die comfort-bingen, Banausen? Verkennen sie Kunst, verschmähen sie Neues? Nein. Sie sind, könnte man sagen, Kulturkonservative. Eigentlich ist das Comfort-Bingen nur eine Art des Rückzugs, eine Biedermeier-Einstellung gegenüber schnelllebigem Konsum. Als ich vor einer Weile krank im Bett lag, schaute ich „Stranger Things“, eine phantastische Serie, innerhalb weniger Tage komplett.

Für den Zauber des Anfangs

Anstatt mich auf neue Folgen zu freuen, ihnen entgegenzufiebern, wie es im Zeitalter analogen Fernsehens vielleicht noch möglich gewesen wäre, konsumierte ich sie einfach weg. Schade, dachte ich hinterher. Die Serie hatte mich doch eigentlich gepackt – und irgendwie hatte ich sie einfach so verstreichen lassen. Ohne Rituale. Ohne jemanden, mit dem ich zusammen geschaut und alles hätte besprechen können.

Auch beim Lesen ertappe ich mich oft dabei, dass ich nach Abschluss des einen Romans gleich (Ariana-Grande-Style) denke: Thank you, next! Her mit der neuen Unterhaltung, mit der neuen Ablenkung, dem Anlass, mitreden zu können in einer Welt, in der man selten innehält, Luft holt, atmet, denkt – und nichts tut. Man konsumiert Bücher wie Filme wie Serien wie Podcasts: fürs Grundrauschen. Wenn man aber oft comfortbinget, auf die Bequemlichkeit der Wiederholung setzt, dann entfaltet er sich zuweilen wieder: der Zauber des Anfangs.

Als ich etwa mein erstes Harry-Potter-Buch in die Hände bekam, gab es kein Halten mehr. Das Warten auf die nächsten Bände war natürlich besonders schön! Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich „Matilda“ von Roald Dahl geschenkt bekam, als ich zu jung war, die Erwachsenen fanden die Geschichte zu wild. Irgendwann steckte ich meine Nase heimlich hinein – und war hin und weg! Oh, diese Matilda, sie war so klug und eine so tolle Heldin und Fräulein Honig so sanft und Fräulein Knüppelkuh solch ein Scheusal. Noch dazu hatte das Buch eine ordentliche Länge! Es wanderte nach der ersten Lektüre postwendend auf den Stapel der Bücher, die man comfortbingen kann. Ein echte Bereicherung.