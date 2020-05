Entwicklung durch Corona : Warum sich unsere Persönlichkeit immer wieder verändert

Werden wir nach der Corona-Krise andere Menschen sein? Die Frage ist nicht so abwegig, wie sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn zum einen entdecken Menschen nun Eigenschaften an sich, die ihnen aufgrund der Anforderungen ihres Alltags vor Corona nicht bekannt waren – eine gewisse Freude an Häuslichkeit und Zurückgezogenheit zum Beispiel. Gut möglich, dass einiges bleibt und mancher ein Telefonat dem Gespräch in der lauten Bar auch dann noch vorzieht, wenn die wieder geöffnet hat. Zum anderen wissen Psychologen, dass wir an Krisen wachsen. Nach Naturkatastrophen sind Menschen emotional stabiler. Vor allem aber weiß die Persönlichkeitsforschung inzwischen, dass unser Charakter bis ins hohe Alter wandelbar bleibt – und dass dieser Wandel von einschneidenden Erlebnissen verursacht wird. Eine Erkenntnis, die noch recht jung ist.

Leonie Feuerbach Redakteurin im Frankfurter Allgemeine Magazin. F.A.Z.

Am Anfang der Lehre von der Seele stand die Kindheit. Sigmund Freud, der Urvater der Psychologie, ging schon im 19. Jahrhundert von einem starken Einfluss der frühen Kindheit auf das Erwachsenenalter aus. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein galt die Idee als gesichert, dass nichts den Menschen so sehr prägt wie die ersten Jahre seines Lebens. So behauptete Edward Sapir 1934, dass die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen im Alter von drei Jahren feststehen.