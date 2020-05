Party ohne Alkohol : Warum wollen so viele nüchtern feiern?

Als die ersten sanften Klänge aus den Boxen schallen, setzen sich die meisten hin, in den Schneidersitz, schließen die Augen, strecken sich, manche räkeln sich auf dem Parkett. Bis der Beat einsetzt, der Bass den Boden beben lässt, die Liegenden nach oben treibt. Sie beginnen die Hüften zu wiegen, ihre Arme im Takt durch die Luft zu führen, der Techno wird schneller, eine Frau mit kurzen blonden Haaren, goldenen Kreolen an den Ohren und in bunten Leggings hüpft wie ein Flummi vorbei, der Mann im schwarzen Muskelshirt mit den Piercings und Tätowierungen schlägt mit der Faust in die Luft, Pfiffe gellen, Jauchzen, die Tanzenden feuern den DJ an.

Und alle sind nüchtern.