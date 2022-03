Partnersuche : Wenn aus Freundschaft Liebe wird

Aktualisiert am

Kann das gut gehen? Der Großteil an Beziehungen entsteht unter Freunden. Bild: dpa

Vor einem Jahr, es war Anfang März, musste Leonie sich eingestehen, dass sie sich in Simon verliebt hat. Dass aus ihrem guten oder sogar sehr guten Freund einmal ihr Partner werden würde, hatte die 20 Jahre alte Studentin vorher nie in Erwägung gezogen. Jetzt sind Leonie und Simon seit einem Jahr zusammen – und nach wie vor verbindet sie die Freundschaft.

Sich nicht in einen Fremden, sondern in den besten Freund, in die beste Freundin zu verlieben, ist dabei eigentlich nichts Außergewöhnliches – wissenschaftlich wurde es jedoch bisher wenig betrachtet. Kanadische Forscherinnen haben dieses weitverbreitete Phänomen nun untersucht. Die Studie von Psychologin Danu Anthony Stinson und ihren zwei Mitautorinnen ergab: Knapp zwei Drittel aller Paare waren vor ihrer Beziehung bereits befreundet – nämlich 66 Prozent von 1900 Teilnehmern. Unter den Zwanzig- bis Dreißigjährigen sowie Personen, die sich als queer identifizieren, waren es sogar 85 Prozent.