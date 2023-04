Aktualisiert am

Dominique Ropion hat für die großen Luxushäuser so manchen Duftklassiker entworfen. Das ging immer schnell. Nur für drei ganz eigene Kreationen ließ er sich mehr als 20 Jahre Zeit, jetzt ist das Dufttrio erschienen.

Dominique Ropion wurde 2019 bei den Fragrance Foundation Awards in NEw York für sein Lebenswerk als Parfümeur ausgezeichnet. Bild: picture alliance/AP Images

„Portrait of a Lady“ von Frederic Malle, „Alien“ von Thierry Mugler, „Safari“ von Ralph Lauren und „Acqua di Gioia“ von Giorgio Armani sind nur einige wenige der über 250 Duftkreationen, die Dominique Ropion im Laufe seiner Karriere komponiert hat und die längst weltbekannte Bestseller sind. Vielen werden diese Namen wahrscheinlich geläufiger sein, als der des 67 Jahre alten Meister-Parfümeurs.

Ropion gilt in seiner Zunft als Perfektionist. Seine besondere Handschrift: Er versteht es, Inhaltsstoffe in eine Balance zu bringen, die streng genommen gar nicht miteinander harmonieren. Geduld und Präzision sind für ihn die wichtigsten Voraussetzungen, um ein gutes Parfüm zu kreieren. „Außerdem muss man auch immer den Mut haben, einen schlechten Duft zu mischen“, so Ropion. „Der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Komposition macht oft nur ein Mikrotropfen einer bestimmten Essenz aus.“

Analysieren, die richtigen Schlüsse ziehen und von vorne beginnen lautet sein Motto, das er auch seinen Studenten gerne an die Hand gibt. Ropion unterrichtet an der hauseigenen Schule des International Flavors & Fragrances (IFF), der Duft-Konzern, für den er nun schon seit 2000 tätig ist und unter dessen Dach er einige seiner wichtigsten Parfüms kreiert hat.

Grenzen sind für ihn besondere Herausforderungen

Fertig ist ein Duft für Dominique Ropion eigentlich nie. Ohne den Druck von außen, könne er ewig an einem Parfüm feilen. Ob Konsumenten-Wünsche, Budget-Einschränkungen oder Regulierungen von Inhaltsstoffen – Limitierungen jeglicher Art empfindet er deshalb auch als hilfreich. Einen prägenden Duft innerhalb bestimmter Grenzen zu kreieren, sieht er als besondere Herausforderung an.

Lässt man den Parfümeur frei gewähren, können schon mal ein paar Jahrzehnte ins Land gehen, bis ein Projekt zum Abschluss kommt. So entstand etwa die Idee zu seiner aktuellen Duft-Trilogie „Les Parfums Historiques“ vor über 20 Jahren. Damals traf Ropion auf die Parfüm-Historikerin Annick Le Guérer, die mit antiken und geschichtsträchtigen Funden die Basis der drei Duft-Kompositionen „Le Dieu Bleu“, „Artaban“ und „Les Nuits“ lieferte, die gerade ihre Premiere auf dem deutschen Markt feiern.

Ivan Pericoli und Benoît Astier de Villatte gaben den richtigen Rahmen, um die olfaktorische Idee auf den Weg zu bringen. Die beiden Visionäre sind mit ihrer Manufaktur Astier de Villatte längst bekannt dafür, Artefakte dieser Art zu bewahren und wiederzubeleben.

Grundstein ihres Unternehmens bildet etwa originelle Keramikkunst, die in traditionsreichen Pariser Ateliers gefertigt wird. Mittlerweile sind Möbel, Lampen, Schreibwahren und Kosmetik dazu gekommen. Mit „Les Parfums Historiques“ wagte sich Astier de Villatte erstmals an eine Parfüm-Linie.

Die reiht sich jetzt perfekt in das Raritätensortiment der Manufaktur ein. „Le Dieu Bleu“ und „Artaban“ sind in der ägyptischen und römischen Antike verwurzelt und wurden als Rezeptformeln, auf uralten Wandmalereien wiederentdeckt. Ropion rekonstruierte die archäologischen Funde.

„Le Dieu Bleu“ soll mit Nuancen aus holzigem, honigartigem Ginster, süßer Myrrhe und wilder Pistazie im wahrsten Sinne des Wortes betören, zumindest wurden damit ursprünglich mal die griechischen Götter besänftig. „Artaban“, ein Duft mit dem sich einst römische Könige schmückten, versprüht mit seiner üppigen Komposition aus bitterem und süßem Majoran und würzig-fruchtigem Kardamom, gepaart mit erdig-holzigen Akkorden luxuriösen Facettenreichtum.

Die Herkunft des dritten Duftes ist zwar nicht ganz so alt, wie die seiner antiken Partner, dafür aber nicht weniger geschichtsträchtig. „Les Nuits“, ist dem Parfüm der Schriftstellerin George Sand nachempfunden, das als Überbleibsel dem Boden eines ihrer Reiseflakons entnommen wurde. Der Duft lässt mit Nuancen aus erdig-holzigem Patschuli und türkischer Rose, gepaart mit pudrigen Akzenten die illustren Sommernächte auf dem Anwesen der Dichterin im Zentrum des Loiretals wiederaufleben, wo sich die intellektuelle Elite Frankreichs verlustierte.