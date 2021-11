Neuer Duft von Byredo : Kindheitserinnerung an Mumbai

Die Pandemie muss Ben Gorham entweder wahnsinnig kreativ gemacht haben – oder zu einem größeren Produktstau in seinem Parfümlabel Byredo geführt haben. Nur so ist es zu erklären, dass der gebürtige Schwede in diesem Jahr bereits das vierte neue Parfüm lanciert, so viele Düfte auf einmal hatte Byredo zuletzt kurz nach seiner Entstehung 2006 herausgebracht. „Mumbai Noise“ heißt die aktuelle Kreation und ist mit Erinnerungen an Gorhams Kindheit verbunden.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.







„Schon in jungen Jahren, fast direkt nach meiner Geburt, reiste ich oft nach Indien, um Zeit mit meiner Großmutter in Chembur, Mumbai, zu verbringen“, lässt Gorham mitteilen. Der Parfüm-Quereinsteiger, der nach dem College zunächst professionell Basketball spielte, wuchs international auf. Mit seiner indischen Mutter und seinem halb schottisch, halb frankokanadischem Vater lebte er in Toronto, New York und Stockholm. Die Besuche im Heimatland der Mutter wurden dabei seltener. Nachdem die Großmutter verstorben war, kehrte er erst als Zwanzigjähriger nach Mumbai zurück und stellte fest, dass sich die Stadt verändert hatte.

„Mumbai Noise“ soll nun „eine Annäherung an die heutige Stadt, verbunden mit meinen Erinnerungen an ihre Vergangenheit“ sein. Der Duft ist so vielfältig wie die Stadt, nach deren Straßenlärm er benannt ist: frische, pflaumige Davana-Noten treffen milchige Süße von Tonka-Bohnen, dazwischen weht eine herbe Kaffeenote wie vom Straßenrand herüber. Dieses Mumbai ist nicht zahm, aber mit seiner würzigen Wärme wie gemacht für den europäischen Winter.