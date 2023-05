Aktualisiert am

Was tun bei Neid in der Partnerschaft?

Beziehungsleben : Was tun bei Neid in der Partnerschaft?

Sie hat den besseren Job, das höhere Gehalt, das spannendere Leben: Auch in Beziehungen kommt es vor, dass der eine dem anderen etwas missgönnt. Es gibt aber Wege, die Partnerschaft trotzdem zu retten.

Ungleichheit, zum Beispiel in Bezug auf das Einkommen oder den beruflichen Erfolg, kann Neid bei Paaren schüren. Bedeutet das ein Ende der Beziehung? Bild: picture alliance / Shotshop

Der Tag, an dem Mandy Reimers klar wurde, dass sie ein ernstes Problem in ihrer Partnerschaft hatte, war ein sehr besonderer Arbeitstag. Sie hatte von ihrem Chef die Nachricht bekommen, dass sie nebenberuflich einen Master­studiengang absolvieren dürfe, den sie unbedingt machen wollte. Außer sich vor Glück erzählte sie das ihrem Mann, als der von der Spätschicht nach Hause kam. Doch statt sich für sie zu freuen, brüllte er sie an: „Wir entfernen uns immer weiter voneinander – ich bleib zurück, und du rennst vorneweg! Ich hab gehofft, dass du jetzt mal normal wirst und ein Kind mit mir machst! Aber dir geht’s immer nur um dich!“

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge





Eigentlich hätte Reimers das nicht überraschen dürfen, denn ihr Partner, der selbst keinen Schulabschluss hat, war schon öfter so neidisch gewesen. „Ich durfte mich für die Arbeit nicht schminken, er hatte Angst, dass ein Kollege das sieht und mich wegfängt. Und wenn ich eine Dienstreise machte, schimpfte er immer: Wie soll das denn werden mit uns?“ Am liebsten, sagt die 28-Jährige, wäre es ihrem Partner gewesen, wenn sie gar nicht gearbeitet hätte, obwohl sie doppelt so viel verdiente wie er. „Weil er nicht der Ernährer war. Er sagte, er sei derjenige, der das Geld zu verdienen habe.“