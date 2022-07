Narzisstische Mütter : Meisterin der Manipulation

Wenn Kirsten Peschkes Mutter anruft, herrscht immer Alarmstufe Rot. Sie erwartet, dass die Tochter alles stehen und liegen lässt und sich ihr zuwendet. Dass Kirsten Peschke, Mitte 40, vor einiger Zeit ein Unternehmen gründete und zwei kleine Kinder hat, kümmert sie nicht. Ist Peschke nicht auf der Stelle verfügbar, macht sie Druck: „Du wirst ja wohl fünf Minuten Zeit für deine Mutter haben. Sag deinen Kindern, sie sollen mal ruhig sein. Das ist jetzt wichtig!“ Peschke kann das Ausrufezeichen am Ende des Satzes förmlich hören. Und sie spürt, welche Wirkung diese Sätze noch immer auf sie haben. Lange hat sie versucht, es ihrer Mutter rechtzumachen, alle ihre Erwartungen zu erfüllen und ihren Anschuldigungen zuvorzukommen. Doch es war nie genug.

Die Mutter lamentierte, die Telefonate eskalierten. Peschke empfand ihr Verhalten als übergriffig, verhedderte sich aber trotzdem in Gedankenspiralen: Ist das alles meine Schuld? Bin ich eine schlechte Tochter? Sie grübelte viel und entschied sich schließlich für eine Therapie. Die Therapeutin erkannte schon nach zwei Sitzungen, was los war: Peschkes Mutter verhielt sich wie eine Narzisstin. Peschke fiel aus allen Wolken: Narzissten – waren das nicht Typen wie Donald Trump? Doch Stefan Röpke, Oberarzt in der Psychiatrie der Berliner Charité, stellt klar, dass Narzissmus sich auch anders äußern kann, etwa in demonstrativ zur Schau gestellter Labilität.