Wer sind Sie?

Mein Name ist Josepha. Ich wurde in Hamburg geboren, bin 29 und lebe seit 2016 in Berlin.



Ihre Beschäftigung?

Ich bin Psychologin.



Wie wohnen Sie?

Ich lebe in Prenzlauer Berg. Allein in einer Erdgeschosswohnung, genau wie Efraim. Der Berliner Wohnungsmarkt ließ mir keine andere Wahl. Lieber würde ich in Charlottenburg wohnen.

Kennen Sie Ihre Nachbarn?

Da ich die erste Anlaufstelle für Paketboten im Haus bin, kenne ich meine Nachbarn erstaunlich gut. Mittlerweile kann ich schon fast ein Muster feststellen, wer wann wo was bestellt. Das ist für eine Psychologin nicht uninteressant.



Was bedeutet Ihnen Nachbarschaft?

Das kommt auf den Nachbarn an. Efraim war mein Tischnachbar im Restaurant „Manzini“. Zufällig sind wir ins Gespräch gekommen. Entstanden ist daraus eine tiefe Freundschaft und Verbundenheit. Mit den meisten Menschen, mit denen ich Tür an Tür lebe, ist das nicht passiert.