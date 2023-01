Leslie Mandoki im Interview : „Udo Lindenberg hat mich ermuntert, Deutscher zu werden“

Aktualisiert am

Wird am Samstag 70 Jahre alt: Leslie Mandoki Bild: Thomas Dashuber

Er zählt Gorbatschow, Orbán, Söder und Udo Lindenberg zu seinen Freunden, hat mit Dschinghis Khan Erfolge gefeiert und verheiratet Progressive Rock mit Fusion Jazz: Was treibt Leslie Mandoki, der an diesem Samstag 70 Jahre alt wird, an?