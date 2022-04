Die ersten Momente des vermeintlichen Erwachsenseins; noch in der Pubertät, mit all den Irrungen und Wirrungen. Dann heißt es, in die Zukunft zu blicken, die ganz weite. Bildung, Karriere, Abnabelung von den Eltern – die eigene Person entdecken. „Ich hatte in dieser Zeit sehr viel Streit mit meiner Mutter“, sagt Isabella, die heute 20 Jahre alt ist und ein Volontariat macht. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie, die Mutter ist Bürokauffrau, der Vater Schlosser. Vor gut fünf Jahren wechselte Isabella aufs Gymnasium, als Erste in ihrer Familie. Das Abitur sollte ihr alle Möglichkeiten eröffnen, die die Eltern nicht hatten. „Wir hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben.“



Isabella wollte etwas Künstlerisches studieren, die Mutter erwartete etwas Bodenständiges. Miteinander reden war nur schwer möglich – gut zwei Jahre lang. „Wir haben uns auf keiner Ebene verstanden. Außer wenn wir im Auto saßen, denn da wussten wir beide, was wir für Musik hören wollen“ Es lief fast immer David Bowie. Bowie hat diese Zeit geprägt. Wenn er etwa eindringlich schreit: „Gimme your hands, cause you're wonderful“ im Lied „Rock 'n' Roll Suicide“. Oder „Changes are taking the pace I'm going through“ in „Changes“.