Protokolle über ruhige Momente : Hört auf die Stille!

„Manchmal gehe ich morgens ganz früh in den Garten. Dann ist noch niemand wach, außer den Vögeln. Ich stehe im Garten, auf der Straße ist keiner unterwegs. Das sind für mich die schönsten Momente, ich kann mich entspannen und erholen, ein kurzer Moment der Ruhe. Normalerweise geht mein Tag als stellvertretende Pflegedirektorin zwischen sieben und acht Uhr morgens los. Schon dann stellen sich mir viele Fragen. Haben wir genug freie Betten? Gibt es Krankheitsausfälle? Wie war die letzte Nacht? Ich kümmere mich um den Personaleinsatz in der Pflege, um die Ausbildung, aber auch um problematische Situationen auf der Station, ich habe den Überblick über Krankheitsausfälle und die Urlaubssituation, eigentlich bin ich das Mädchen für alles.

In meinem Beruf ist es nie ruhig, es klingelt permanent das Telefon, oder jemand steht in der Tür. Manchmal sitzen zwei Leute bei mir im Büro, das Telefon klingelt, und dann kommt noch jemand rein. Auch in Pausen geht das Telefon, wenn ich meinen Arbeitsplatz mal verlasse, herrscht in der Cafeteria ein Stimmengewirr von Patienten und Mitarbeitern.