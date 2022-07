Migräne bei Männern : „Heutzutage darf man auch als Mann Migräne haben“

Aktualisiert am

5 bis 8 Prozent der Männer leiden in Deutschland an Migräne. Bild: Picture Alliance

Migräne ist als Frauenkrankheit bekannt. Trotzdem tauchen Männer seit ein paar Jahren in steigender Anzahl in deutschen Praxen auf. Woran liegt das? Und was hilft gegen die Kopfschmerzattacken?