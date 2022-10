„Mental Health First Aid“ : So sieht Erste Hilfe für psychische Gesundheit aus

Aktualisiert am

Wenn Menschen mutlos oder niedergeschlagen sind, kann man ihnen helfen, professionelle Hilfe zu bekommen. Bild: picture alliance / JOKER

Was tun, wenn die Partnerin oder ein Arbeitskollege depressiv erscheint? Psychiater Michael Deuschle erklärt im Interview, was die ersten Schritte sind. Er schult Menschen in Erste-Hilfe-Kursen für psychische Gesundheit.