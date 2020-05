Mark Ruffalo im Interview : „Jetzt kann ich endlich meine Seele entblößen“

Mark Ruffalo spielte lange den Hulk. Nun hat er eine neue Doppelrolle in der Serie „I Know This Much Is True“. Im Interview spricht er über seine italienischen Wurzeln und die Erkenntnisse des Älterwerdens.

Es ist eine Weile her, dass man Mark Ruffalo in einer anderen Rolle als der des Bruce Banner alias Hulk gesehen hat. Das liegt zum einen daran, dass sein jüngster Kinofilm – das Drama „Dark Waters“ von Todd Haynes – Corona-bedingt noch immer auf einen deutschen Kinostart wartet. Und zum anderen daran, dass der 52-jährige die vergangenen fünf Jahre größtenteils damit verbracht hat, für die diversen Abenteuer der „Avengers“ vor der Kamera zu stehen. Dass er viel mehr kann, muss Ruffalo nach drei Oscar-Nominierungen (für „The Kids Are All Right“, „Foxcatcher“ und „Spotlight“) eigentlich niemandem mehr beweisen. Tut er aber trotzdem: Mit der sechsteiligen Miniserie „I Know This Much Is True“, in der er sowohl die Hauptfigur Dominick Birdsey, als auch deren schizophrenen Bruder Thomas spielt. Wir hatten anlässlich der Romanadaption von Derek Cianfrance, die seit Sonntag bei Sky zu sehen ist, die Gelegenheit, mit dem Wahl-New Yorker via Zoom zu sprechen.

Mr. Ruffalo, Ihre neue Fernsehserie „I Know This Much Is True“ ist alles andere als leichte Kost. Kommt sie aktuell trotzdem zur richtigen Zeit?

Wir haben natürlich auch kurz geschluckt, dass die Serie ausgerechnet jetzt startet, wo sicherlich vielen Menschen auch der Sinn nach Ablenkung und optimistischer Unterhaltung steht. Aber trotzdem finde ich, dass „I Know This Much Is True“ eigentlich genau die richtige Geschichte für genau diesen Moment ist.

Warum?

Weil wir als Menschen gerade darauf zurückgeworfen werden, dass zu unserem Leben auch die Dinge gehören, um die wir sonst lieber einen Bogen machen, von Einsamkeit bis Trauer. Diese Pandemie beraubt uns des üblichen Drumherums, der Geschäftigkeit unseres normalen Alltags, zeigt stattdessen auf, was unser Leben eigentlich ausmacht. Und das ist in den meisten Fällen eben auch die Familie, im Guten wie im Schlechten. Denn natürlich ist diese Rückbesinnung einerseits etwas Wunderbares, aber sie kann andererseits auch eine echte Herausforderung sein. Plötzlich werden unsere Schwächen und unsere Verletzlichkeit sichtbarer denn je. Denn was sich vor Kollegen oder Bekannten vielleicht verbergen lässt, lässt sich vor der eigenen Familie kaum verstecken, wenn man rund um die Uhr zusammen ist.

Mit welchem Familienverständnis sind Sie groß geworden?

Meine Mutter hat immer gesagt: Blut ist dicker als Wasser, vergiss das nie. Freundschaften vergehen, aber deine Familie bleibt für immer. Das muss einem nicht gefallen, aber es ist auf jeden Fall was dran, wie die Menschheitsgeschichte zeigt. Für mich selbst war Familie – sowohl die, in der ich groß geworden bin, als auch meine heute eigene als Vater dreier Kinder – stets der Ort, an dem wir am ehesten herausfinden, wer wir wirklich sind. Wo wir dazulernen und uns weiterentwickeln. Und wo wir hoffentlich aufgehoben sind und geliebt werden. Genau aus diesen Gründen wollten wir auch Wally Lambs Roman „I Know This Much Is True“ verfilmen. Für mich jedenfalls gab und gibt es im Leben nichts bedeutungsvolleres und schmerzhafteres, nichts was herausfordernder und bereichernder ist als meine familiären Beziehungen, die engsten genauso wie die erweiterten.

Tatsächlich haben Sie in der Serie nicht nur die Doppelrolle der Zwillinge Dominick und Thomas übernommen, sondern sie auch mitproduziert. Eine neue Herausforderung?