Maren Kroymann im Interview : „Ich war der Zeit voraus“

Mit 72 Jahren ist Maren Kroymann erfolgreicher denn je. Im Interview spricht sie über Humor als Machtfrage, ihre langjährige Schauspiel- und Kabarettkarriere und MeToo in der deutschen Comedy-Branche.

Maren Kroymann äußert sich im Interview in Berlin über witzige Männer und Frauen. Bild: Andreas Pein

Frau Kroymann, Sie haben beim Deutschen Comedypreis 2021 die Vorwürfe gegen Luke Mockridge angesprochen. Mehrere Frauen haben ihm in einem Spiegel-Artikel übergriffiges Verhalten vorgeworfen, seine ehemalige Freundin Ines Anioli warf ihm Vergewaltigung in der Beziehung vor. Er bestreitet jegliche Vorwürfe. Sie haben gesagt, dass Sie sich wünschen, dass man Frauen zuhört und ihnen glaubt. Was haben Sie damit gemeint?

Gerade bei diesen Fällen von Übergriffen, bei Missbrauch in verschiedenen Abstufungen, sind die Frauen, die etwas sagen, auf dem Prüfstand. Nach dem Motto: Lügt die? Es wird sofort daran gedacht, dass der Mann vielleicht zu Unrecht beschuldigt wird. Man redet über den Mann, um den es geht – weil das meistens Prominente sind. Und man redet nicht über die Frauen. Offenbar denken viele bei dieser Art von Vergehen, dass Falschbeschuldigungen sehr oft vorkommen. Dabei gibt es doch Untersuchungen, die zeigen: Das passiert da genauso häufig oder selten wie in anderen Fällen.