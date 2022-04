Männer über ihre Rollenbilder : Wann ist ein Mann ein Mann?

Was macht einen Mann zum Mann, wenn sich die Vorstellungen von Maskulinität verändern? Vier Männer erzählen, wie sie sich und andere wahrnehmen.

„Raum einnehmen ist typisch männlich“ – Gabriel, 30 Jahre

Bis zu meinem 24. Lebensjahr habe ich in der weiblichen Geschlechtsrolle gelebt und dann meine Transition begonnen. Selbst am Transmann-Stammtisch habe ich schon sexistische Sprüche gehört. Sexismus bedeutet für mich, wenn jemandem der Umgang auf Augenhöhe verweigert wird. Der einfachste Weg, sich als männlich zu konstituieren, ist leider jener, sich von Frauen und Homosexuellen abzugrenzen, zum Beispiel durch Sexismus.

Zuvor hatte ich einmal im Arbeitszeugnis stehen, ich sei „resolut“. Dass ich Augenhöhe mit Männern einforderte, war ein Regelbruch. Deshalb wurde mir zugeschrieben, ich sei lesbisch. Auf jeden Fall verhielt ich mich als Frau nicht „richtig“, zum Beispiel wenn ich im Büro den streikenden Drucker selbst reparierte, statt einen Mann zu rufen. Nachdem ich mich als Transmann geoutet hatte, stand in meinem Arbeitszeugnis: „übernimmt Verantwortung und arbeitet eigenständig“.

Das ist dasselbe wie „resolut“. Der Unterschied ist nur, welchen Maßstab man anlegt. Ich hatte in meinem Kopf so eine Art Excel-Tabelle von Dingen, die an mir gut und nicht so gut sind. Und das, was sich zusammen mit dem Geschlecht geändert hat, ist der Tabellenrahmen. Resolutes Auftreten wird bei einer Frau als negativ empfunden, aber als Mann bekomme ich für denselben Charakterzug Lob.

Beim Heranwachsen hatte ich relativ viele toxische Männlichkeitsvorbilder, das war vielleicht auch der Grund, warum ich mich lange nicht mit Männlichkeit identifizieren konnte. Ich habe mich nicht gefragt, ob ich ein Mann sein will, sondern nur gemerkt, dass ich nicht die Art von Weiblichkeit leben will, die mir anerzogen wurde. In meiner Erziehung haben meine Eltern Wert darauf gelegt, dass ich mich weiblichen Normen füge. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich andere Leute wichtiger nehmen soll als mich selbst. Mich erst hinzusetzen, wenn alle anderen versorgt sind. Ansprüche an eine gute Hausfrau und Mutter eben. Männer wachsen mit ganz anderen Normen auf, die auch nicht einfach zu erfüllen sind.

Während meiner Transition gab es eine lange Phase, in der ich uneindeutig aussah. Ob einen andere als Mann sehen, hat sehr viel mit Körpersprache zu tun. Vieles musste ich mir erst aneignen. Als Frau habe ich oft gehört, ich solle mehr lächeln. Jetzt, als Mann, lächle ich zu viel und werde deshalb als schwul wahrgenommen. Wenn Männer stehen, ruhen jeweils 50 Prozent ihres Gewichts auf einem Bein. Bei Frauen ist es eher eine 70-30-Verteilung. Wenn Frauen die Straße entlanggehen, halten sie den Blick eher gesenkt und konzentrieren sich auf den Meter vor ihnen. Männer gucken 15 bis 20 Meter voraus und merken gar nicht, dass ihnen alle aus dem Weg gehen. Überhaupt: Raum einnehmen ist typisch männlich.

Die Machtverhältnisse sind in das Geschlecht eingelassen. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich nachts von der U-Bahn nach Hause laufe, und vor mir geht eine Frau. Und ich merke, sie geht immer schneller. Dann bleibe ich stehen und drücke auf meinem Handy herum, weil ich weiß, sie fühlt sich vielleicht bedroht. Ich werde jetzt als Mann wahrgenommen, und das will ich ja auch so. Aber ich will auch durch Körpersprache signalisieren, dass ich keine Bedrohung bin. Das Privileg, an diese Machtverhältnisse keinen einzigen Gedanken zu verschwenden, das ist nur für weiße, Hetero-, nicht behinderte Cis-Männer drin.

„Mein Vater war ein harter Mann“ - Waseem, 32 Jahre

In Syrien konnte ich nie zu 100 Prozent ich selbst sein. Irgendwann wusste ich, dass ich schwul bin und dass es mir schlecht ging. Schon bevor der Krieg losging, wollte ich nach Europa ziehen. Ich wollte irgendwo anders hin, an einen Ort, an dem ich ich selbst sein konnte. 2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Um ehrlich zu sein: Bis ich 2020 nach Berlin gezogen bin, war ich nie ich selbst .