Neuer Mantel : Sieht so Erwachsensein aus?

Ein Mantel hat mein Leben verändert. Leicht, hell, knielang, einreihig. Wenn mein Freund ihn trägt, blicke ich mit Bewunderung auf diesen Mantel. Ästhetisch, elegant. Aber dass der beige Joop-Mantel zu meinem Stil passt? Das dachte ich nie. Bis zu einem kalten, regnerischen Morgen.

Ich wache verkatert auf. Den Abend zuvor haben wir wieder zu viel getrunken, ich musste bei meinem Kumpel übernachten. Irgendwas war anders. „Diesen Mantel will ich“, schießt es in meinen Kopf. Mit beiden Händen reiße ich ihn vom Kleiderhaken. Er riecht nach einer Mischung aus Rauch und Aftershave, ein vertrauter Geruch. Ich rufe noch „Tschö“ und düse ab. Im Treppenhaus streife ich mir den Mantel über. Ja, ich klaute ihm an diesem Morgen verkatert seinen Mantel. Schuldgefühle? Null. Nur das Gefühl, verdammt gut angezogen zu sein. Mode spiegelt unsere Selbstwahrnehmung und ist ein Signal an die Menschen. Zu Hause angekommen, stelle ich mich vor den Spiegel. Im Mantel. Ich sehe einen erwachsenen Mann. Doch die Vorstellung vom Erwachsensein ist trügerisch. Bin ich erwachsen? Vor kurzem fing ich mit dem Rauchen an. Bei jeder Kippe fühle ich mich wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film. Nun trage ich Mantel. Macht mich das zu einem Erwachsenen? Oder zum Gegenteil? Wenn ich ehrlich bin: Ich weiß es nicht. Andererseits ist man, wenn genug Zeit verstrichen ist – 18 Jahre in diesem Kulturkreis –, ein Erwachsener. Einfach so. Gibt es jenseits meiner Volljährigkeit, dem Führerschein und der Party eigentlich einen Einführungskurs in How to behave like an adult? Was macht einen überhaupt zu einem Erwachsenen, und ist Mode wichtig dafür?

The magic is gone

Von Seneca bis Nietzsche – über das Erwachsensein wurde viel geschrieben und philosophiert. Alles Quatsch. Vor kurzem feierte ich meinen 25. Geburtstag. Es war die erste richtig große Feier seit Beginn der Pandemie. Die Zahl 25 verändert alles. Coming-of-Age-Filme suggerieren einem anhand von Kleinstadt-Amerikanern, dass Jugendliche im Alter von 18, auf dem Weg ins Großstadt-College, bei der Suche nach der großen Liebe, zu Erwachsenen heranreifen. Was ein Blödsinn. Erst mit 25 bist du erwachsen. Oder auch nicht.

F.A.Z. Newsletter Stil - Die schönen Seiten des Lebens Donnerstags um 14.00 Uhr ANMELDEN

Eine Woche nach meiner Geburtstagsfeier – am Tag nachdem ich den Joop-Mantel mitnahm – klingelt eine Freundin an meiner Tür. Wir wollen ausmisten. Ich will meine Jugend ausmisten, im Stil von Marie Kondo, der Wegwerf-Expertin. Wenn etwas in den Müll wandert, ist es magic, wenn ich etwas behalten will, dann nur wenn es joy sparkt. Ich merke an der Kleiderstange, dass ich auf viele Teile keine Lust mehr habe, the magic is gone: Vieles ist mir zu bunt, erinnert mich an meine Jugendzeit. Ich stecke sie in einen schwarzen Müllsack. Nach drei Stunden sind drei Säcke voll. Kein Mensch weiß doch ernsthaft wirklich, wieso er gerade dies oder jenes gut findet. Freier Wille, Modediktat oder Anpassung ans Umfeld? Alles egal, solange es joy sparkt. Weg mit dem Müll, her mit dem Mantel. Aber wieso eigentlich der Mantel?