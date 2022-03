Wie unsere Nase uns steuert : „Vegetarier riechen weicher, milder, attraktiver“

Aktualisiert am

Frau Pause, wenn wir finden, dass ein potentieller Partner gut riecht, ist das dann ein Zeichen, dass wir auch genetisch gut zusammenpassen und eine Familie gründen sollten?

Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn wir finden, dass jemand schlecht riecht, bedeutet das, dass unsere Immunsysteme nicht zueinander passen, weil sie sich zu ähnlich sind und wir unseren Kindern so keine genetische Diversität vererben könnten. Das wäre schlecht. Weil sie dann anfälliger für Krankheiten wären. Wenn das also passiert, warnt uns unser Geruchssinn. Dann klappt in intimer Hinsicht überhaupt nichts, weil wir den Körpergeruch eines solchen Menschen als unangenehm wahrnehmen. Unser Geruchssinn warnt uns vor dem falschen Partner. Und er führt uns hin zu den richtigen Freunden.