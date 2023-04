Bald nachdem sich Karl und Heide ineinander verliebt hatten, zeichnete sich eine Besonderheit ab: Sie waren ein glückliches Paar, aber kein leidenschaftliches. Sex spielte in ihrer Beziehung keine große Rolle. In den ersten Jahren fanden hin und wieder noch sexuelle Kontakte statt, dann wurden sie immer seltener. Natürlich machten sich beide ihre Gedanken, sprachen jedoch zunächst nicht darüber.

Irgendwann aber wollte Karl es wissen: Findet Heide es normal, dass sie so selten miteinander schlafen? Vermisst sie den Sex? Heide beruhigte ihn. Alles gut so! Sie habe wenig Verlangen. Karl war erleichtert. Ihm ging es genauso. Sie beschlossen, ihr sexuelles Desinteresse zu akzeptieren und eine platonische Beziehung zu führen. Solange es ihrer Liebe nicht schadet. Nun, fast zwei Jahrzehnte später, taucht das Thema wieder auf. Heide hat sich Hals über Kopf in einen anderen Mann verliebt und eine Affäre mit ihm begonnen. Karl ist am Boden zerstört. Sie hatten sich doch gemeinsam für eine Beziehung ohne Sex entschieden. Hat Heide ihm all die Jahre etwas vorgemacht?