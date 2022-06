Mein inneres Coming-out hatte ich schon früh – ohne das richtig definieren zu können. Ich fand Lehrerinnen immer toll und komischerweise Lehrer nicht. So fing es an, dass ich gemerkt habe: Irgendwie fühle ich mich zu dieser Frau hingezogen. Da war ich 13 oder 14. Damals habe ich mich auch zum ersten Mal in ein Mädchen aus meinem Fußballverein verliebt. Ich hätte das nie ausgesprochen, ich habe mich eher dafür geschämt, dass ich so fühlte. Es gab niemanden in meinem Umfeld in meinem Alter, die ähnlich gefühlt hätte wie ich – oder ich wusste es nicht. Geoutet war niemand. Auch wenn es bei einigen Jungs das Gerücht gab, dass sie schwul seien. Diese Gerüchte waren nicht positiv konnotiert. Ich denke nicht, dass ich gehänselt worden wäre, hätte ich mich damals geoutet – aber es wäre Thema gewesen. Weil es nicht der Norm entsprach. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mit niemandem darüber gesprochen, nicht mal mit meiner Zwillingsschwester.

Dann war ich jahrelang mit einem Mann zusammen, ich war in ihn verliebt, die Beziehung war sehr schön. Das hat den Prozess meines äußeren Coming-outs verzögert. Ich ging damals davon aus, dass ich bisexuell bin. Nach der Trennung von meinem Freund hatte ich mit Mitte 20 eine Findungsphase. Ich wollte wissen: Worauf stehe ich jetzt? Ich war in meinem Jura-Referendariat gerade in einer langweiligen Station und hatte Zeit, mir zum Beispiel lesbische Youtuberinnen anzugucken. Irgendwann habe ich gemerkt: Da war zwar dieser eine Mann in meinem Leben, aber danach fand ich nie wieder einen spannend – immer nur Frauen. Ich definiere mich jetzt als lesbisch, weil ich diese Klarheit brauchte. Es wäre wünschenswert, wenn junge Leute diesen Struggle irgendwann nicht mehr hätten. In meiner Schulzeit kam nie die Frage auf: Könntest du dich vielleicht auch für ein Mädchen interessieren? Es ging nur um Jungs. Dabei hätte ich es definitiv schon eher checken können. Eine Freundin von mir, die lange keinen Freund hatte, musste sich immer wieder anhören: Dann bist du bestimmt lesbisch. Das war so ein Vorurteil, mit dem du konfrontiert bist: Du kriegst keinen Mann ab, dann bist du lesbisch.