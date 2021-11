Serie: Kinderkriegen heute : „Wir haben für den Kinderwunsch unser Land verlassen“

„Für den Kinderwunsch das Land verlassen“

Danke, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben. Schade hingegen, dass Sie die gesetzlich gesetzten Grenzen der Reproduktionsmedizin nicht kritisch diskutieren. Wir haben für den Kinderwunsch unser Land verlassen. Wir lebten einige Jahre in Frankreich und hatten geplant, nach Deutschland zurückzukehren, als wir mit der Behandlung begannen.

In Deutschland hätten wir hierfür aber heiraten müssen, und es wären hohe Kosten auf uns zugekommen. In Frankreich wird die Behandlung vollständig übernommen. (Warum ist in Deutschland der Kinderwunsch eigentlich abhängig vom Geldbeutel? Glaubt die Gesellschaft, wir seien selbst schuld, wenn es nicht klappt?) Für uns war die Hochzeit etwas Besonderes. Wir wollten, in sowieso quälenden Jahren, nicht auch noch „mal eben schnell“ heiraten müssen und auch das schöne Ereignis dem KiWu „opfern“. Mittlerweile haben wir geheiratet, aber so, wie wir es wollten. Der Umgang mit dem Thema ist hier ein anderer: Die Paare müssen von ihrem Arbeitgeber für die Behandlung freigestellt werden, das Thema wird viel offener diskutiert. Als ich das erste Mal in der Apotheke Medikamente holte und verloren war, fragte die Apothekerin ihre Kollegen. „Die ist auch gerade in Behandlung. Ich habe mein Kind übrigens auch auf diesem Wege gekriegt.“ Mir hat das Zuversicht gegeben.

Nach fünf Behandlungsversuchen stellte sich heraus, dass ich eine Eizellspende benötige. Nicht weil ich zu spät mit dem Kinderwunsch begonnen hätte, auch das wird immer propagiert, ich versuche es seit dem 30. Geburtstag, mein Mann ist vier Jahre jünger. Meine Eizellen haben (vermutlich) einen Gendefekt und entwickeln sich im Labor nicht weiter. In Frankreich stehen wir für die Spende auf der Warteliste. In Deutschland wäre das nicht möglich gewesen, dort ist die Eizellspende verboten, und die Paare im Ausland sind auf sich allein gestellt. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten. Zumal in Deutschland immer noch so getan wird, als sei das moralisch verwerflich. Die Samenspende aber wird nicht hinterfragt. Wir können uns mittlerweile nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren.

Anonym (Name ist der Redaktion bekannt)

„Es braucht mehr Respekt“

Geburt ist eine existenzielle Erfahrung und prägt mindestens zwei Menschen fürs Leben. Umso bedeutungsvoller ist es, dieses Ereignis bestmöglich zu gestalten und zu begleiten. Die Chance, dass eine Geburt gut verläuft, erhöht sich, wenn die Bedingungen stimmen: ein geborgenes, stressfreies, vertrauensvolles und Selbstbestimmung förderndes Setting ist dabei wichtig. Gute Geburtsvorbereitung beinhaltet, sich mit den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Möglichkeiten zu beschäftigen. Das Ergebnis kann in einem Geburtsplan festgehalten und dem Geburtsteam übergeben werden.

Die meisten Geburten verlaufen regelrecht. Aber natürlich ist, wie so oft im Leben, auch bei einer Geburt nicht alles beeinflussbar. Was aber beeinflussbar ist, sind der Umgang und die Kommunikation. So heißt es in der aktuellen S3-Leitlinie für vaginale Geburten am Termin: „Alle Gesundheitsfachpersonen sollen jederzeit dafür sorgen, dass Frauen eine individuelle und respektvolle Betreuung erhalten, dass sie mit Wertschätzung und Achtung behandelt werden und dass sie selbst informiert entscheiden können.“

Geburtshelfende müssen also über die Vor- und Nachteile von Interventionen aufklären, wenn sie diese durchführen möchten. Man spricht dann von gemeinsamer Entscheidungsfindung. Eine unerwünscht durchgeführte Intervention ist Körperverletzung, solange es sich dabei nicht um einen akuten kindlichen Notfall handelt.

Mehr zum Thema 1/

Verschiedene Menschen machen verschiedene Erfahrungen. Für eine Frau, die bei einer Geburt traumatisiert wurde, weil ihre Wünsche missachtet wurden, ist der Satz „Hauptsache, das Kind ist gesund“ eine Verhöhnung ihrer Erfahrung. Wohingegen eine Frau nach einer stillen Geburt dem vielleicht zustimmen würde. Eine Ärztin, die in der Klinik mit Risikoschwangeren zu tun hat und im Verlauf ihrer Karriere zig Notfälle sah, wird einen anderen Blick haben als eine Hausgeburtshebamme, die überwiegend schöne Geburten begleitet hat. Doch jede Geburt verdient einen salutogenesischen Blick und darf nicht von Angst und reiner Absicherungsmedizin geprägt sein.