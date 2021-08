Exklusives Parfüm von Le Labo : Dieser Duft riecht nach Berlin

Das New Yorker Nischenlabel Le Labo hat einen exklusiven Duft als Hommage an Berlin kreiert. Der riecht überraschend zitronig.

Wie riecht Berlin? Wenn es nach den Nasen des New Yorker Nischenparfumlabels Le Labo geht: nach Zitronat-Zitrone, Ingwer und Ambra. Ab September fügt das Label den Duft „Cedrat 37“ seiner exklusiven Städtereihe hinzu, die weltweit nur 30 Tage lang erhältlich ist, in der jeweiligen Stadt jedoch das ganze Jahr über in den eigenen Boutiquen vertrieben wird.

Wie nun kommt man auf die Idee, dass ausgerechnet in Berlin die Zitronat-Zitronen blühen? Bei Le Labo gibt man sich bedeckt. Die New Yorker sind dafür bekannt, nicht viel für Werbung übrig zu haben. Der Erfolg des 2006 gegründeten Unternehmens beruht darauf, dass Stars wie Brad Pitt, Beyoncé und Herzogin Meghan ein Fläschen „Santal 33“ aus der New Yorker Boutique im Bad stehen haben sollen.

Fürs Jetsetter-Budget

Die künstliche Verknappung der City-Exklusiv-Reihe tut ihr übriges. Mancher Duftliebhaber soll auf der Jagd nach dem holzigen Tokio-Duft „Gaiac 10“ schon mal einen Flug nach Japan gebucht haben – in der Zeit, als man das mit entsprechend lockerem Geld leichtfertig tat. Die Düfte sind sowieso eher etwas fürs Jetsetterbudget, liegen sie mit mehr als 200 Euro für 50 Milliliter doch im sehr gehobenen Preissegment. Die Neuerscheinung „Cedrat 37“ etwa ist für 281 Euro zu haben.

Zum neuen Berlinduft heißt es nun nur ganz knapp, man habe versucht, „die Energie, den Vibe und den Symbolismus“ der Stadt einzufangen. Und man solle es nicht zergrübeln, „Erklärungen zerstören Kunst“. Kunst ist auch das Schlüsselwort für die beiden Gründer Eddie Roschi und Fabrice Penot, die sich während ihrer Arbeit für die Duftabteilung von Georgio Armani kennenlernten.

„Wir wollten etwas tun, das eine Bedeutung hat“, sagt Penot. Man habe die Parfumherstellung als Handwerk wieder mehr in den Mittelpunkt rücken wollen. Verpackung und Glasflakons sind entsprechend schlicht gehalten, was dem Minimalismustrend des vergangenen Jahrzehnts entsprach.

Wie lange sie am Berlin-Duft saßen, auch darüber schweigen sie sich aus. Und so bleibt nur, sich selbst ein Bild zu machen und zu erforschen, was man mit Berlin verbindet, wenn einem der Duft von frischen Zitronen umweht, der nach einer Weile die zuckrige Note bekommt, den Zitronat in Backwaren erhält. Mit den würzigen Ingwernoten bleibt ein überraschend warmer Duft zurück, der sich auch gut gegen den Berliner Herbstwind stemmen könnte.