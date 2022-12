Altersunterschied bei Paaren : Lasst doch dem Leo die jungen Frauen!

Aktualisiert am

Leonardo DiCaprio wird immer älter – seine Freundinnen nicht. Das wird harsch kritisiert und als Zeichen toxischer Männlichkeit gewertet. Aber was sagt das über unser Frauenbild? Und ist so ein Altersunterschied wirklich schlimm?

An dieser Stelle erschien vor einiger Zeit eine Inspektion von Leonardo DiCaprios Dating-Verhalten. Die Diagnose: Der Hollywoodstar sei fixiert auf junge Frauen, die seine Töchter sein könnten. Der Achtundvierzigjährige date Frauen nur bis zu ihrem 25. Lebensjahr, alle älteren kämen nicht mehr in Frage. DiCaprio sei ein heteronormativer Cis-Mann, der letztlich nur einen Befund illustriere, mit dem Evolutionsbiologie und Soziologie schon lange aufwarteten: Frauen bevorzugten ältere Männer; Männer hielten sich an junge Frauen, weil sie attraktiver seien und für die Fortpflanzung besser geeignet.

Die unausgesetzte Häme gegenüber DiCaprio geht mit einer ideologischen Mobilmachung einher, die bei aller Gutgemeintheit nicht wirklich kritisch ist. Junge Frauen, so die Logik des femininen Beschützertums, seien Opfer männlicher Machtinteressen. Sie kämen in der toxischen Asymmetrie von älterem Mann und junger Gespielin unter die Räder.