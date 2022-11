An diesem Punkt wollen wir nicht stehen bleiben. Wir wollen die Hoffnung wiederfinden. Also begeben wir uns auf die Suche. Zunächst wollen wir verstehen, was Hoffnung eigentlich ist. Ein Gefühl? Eine Stimmung? Eine Einstellung? Oder ein Prinzip? Wir ergründen, was es braucht, um Hoffnung zu entwickeln, und wir fragen uns: Ist Hoffen inmitten sich überlagernder Krisen eigentlich noch sinnvoll? Brauchen wir Hoffnung, um aktiv zu werden? Oder steht der Wunsch nach Hoffnung dem Handeln sogar im Weg?



Der Philosoph Dieter Birnbacher hat in seiner Zeit als Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf einen Aufsatz verfasst mit dem Titel „Hoffnung – eine philosophische Annäherung“. Darin schärft er den Begriff, der, oft genutzt, in den aktuellen Debatten fast schon inhaltsleer wirkt. Ein Gefühl, sagt Birnbacher am Telefon, kann Hoffnung nicht sein. Sie wird nicht zwingend gefühlt. „Und sie kann auch keine Stimmung sein, weil sie nicht notwendig mit bestimmten Gefühlszuständen einhergeht.“ Deshalb beschreibt Birnbacher Hoffnung als „eine Einstellung, eine Perspektive auf die Dinge“. Manche Menschen, sagt er, neigten zu einer pessimistischen Perspektive. „Für sie ist das Wasserglas halbleer. Andere sehen es als halbvoll an, sie nehmen – selbst in Krisenzeiten – das Positive an einer Sache wahr.“ Von Temperament und Vorerfahrungen der Person hängt ab, wie leicht oder schwer es ihr fällt, Hoffnung zu schöpfen.

HOFFNUNG IST ETWAS INDIVIDUELLES



Um überhaupt hoffen zu können, braucht ein Mensch laut Birnbacher bestimmte Voraussetzungen. „Der oder die Hoffende braucht bestimmte kognitive Fähigkeiten: Denkfähigkeit und die Fähigkeit zur Erwägung und Bewertung von Möglichkeiten.“ Der Mensch muss also in der Lage sein, das Hoffende zu denken. Hoffnung ist demnach etwas Individuelles. Das ist uns auch klar geworden, als wir mit ganz unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen haben. Worauf hoffen sie? Was haben sie gemacht, als die Hoffnung verschwunden war, verschluckt vom Schicksal oder den Zeiten? Und was hat ihnen wieder neue Hoffnung gegeben?