Aktualisiert am

So geht gute Hautpflege

So geht gute Hautpflege :

So geht gute Hautpflege : „Das beste Antifaltenmittel, das es gibt“

Die britische Kosmetikerin Caroline Hirons redet erfrischend ehrlich über Hautpflege. Ein Gespräch über richtiges Reinigen und Cremen in jedem Alter und die besonderen Bedürfnisse von Brillenträgern.

Frau Hirons, unter Hautpflege verstand man früher mal etwas zum Reinigen, vielleicht einen Toner und eine Creme. Dann kamen Seren, Primer, Sheetmasken, Augenmasken und natürlich Wirkstoffe, mit denen Produkte jetzt ordentlich vermarktet werden: Vitamin A und C, Hyaluronsäure und so weiter. Überfordert das nicht ein wenig?

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wenn man sich damit nicht auskennt, auf jeden Fall. Menschen, die zu mir kommen, erwarten in der Regel eine konkrete Anleitung für ihre Hautbedürfnisse: Was kann ich gegen meine großen Poren tun? Kann ich diese zwei Produkte zusammen verwenden? Welche Produkte kann ich überhaupt zusammen verwenden? Ist dieses Produkt sicher? Diese letzte Frage regt mich immer am meisten auf.