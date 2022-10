Kontaktabbruch mit den Eltern : Wenn du mich nicht siehst, will ich dich nicht mehr sehen

Antje liebt es, in der Natur zu sein. Oft spaziert sie über die Felder in der Nähe ihres Wohnortes. Bild: Marcus Kaufhold

„Papa, ich wünsche mir, dass du meinen Berufswunsch akzeptierst. Papa, ich will nicht ständig Ratschläge von dir. Papa, ich möchte mit dir wandern gehen.“ Vor zehn Jahren schrieb Antje ihrem Vater einen Brief. Antje, damals 49 Jahre alt, schrieb all das auf, was sie ihrem Vater nicht geschafft hatte zu sagen. Als sie den Brief in ein Kuvert steckte, fühlte sie sich erleichtert. Und angespannt. Wie würde der Vater wohl reagieren? Für Antje stand fest: Es ist ihr letzter Versuch, sich ihm zu nähern.

Mit der Geburt tritt ein Mensch in Beziehung zu seinen Eltern. Familie ist die auf Dauer angelegte Gemeinschaft von mindestens zwei Generationen, sagt die Soziologie. Familie ist ein Ort der Liebe und Geborgenheit, finden die meisten Deutschen. Familie ist ein mit Idealen überhäuftes Gebilde, legen Ratgeber nahe und Postkarten mit Sprüchen wie „Familie ist, wo Leben beginnt und die Liebe niemals endet“. Egal, was passiert, das Band zwischen Kind und Eltern soll niemals reißen. Von Freunden, Liebhabern, Ehepartnern trennt man sich. Aber von Mama und Papa?