Als die Frau auf dem Lastenfahrrad vor mir zum Stehen kommt, muss auch ich anhalten. Anfang Januar, ein Radweg an einer stark befahrenen Hauptstraße in Berlin-Prenzlauer Berg: Ein Autofahrer hat die Schnauze seines Wagens quer über unsere Spur geschoben, mit ihrem breiten Gefährt kommt die Frau einfach nicht vorbei. Nur ein paar Zentimeter rückwärts, und das Lastenrad würde sich um die Motorhaube herumsteuern lassen. Stattdessen gibt der Fahrer Gas, schneidet der Frau den Weg ab, prescht davon. Wir schauen einander an, ich muss lachen. „Typisch männliche Art, ein Problem zu lösen“, sage ich. Die Frau lächelt zurück und sagt: „Schöner Schal.“

Gut gelaunt radele ich weiter und denke darüber nach, wann das eigentlich angefangen hat mit all den Komplimenten unter Frauen – ganz gleich, ob Freundinnen, Kolleginnen, Fremde. Kürzlich, während einer Videokonferenz im großen Kreis, schrieb eine Kollegin mir im Chat, mein roter Pulli zu dem gelben Tuch, das sei hübsch. Als ich vor einer Party meinen neuen Superpuder ausprobiere, meint meine Schwägerin, ich brauche doch eh kaum Make-up.