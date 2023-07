Unsere Kolumnistin fährt allein in den Urlaub und erlebt einen Flirt, der sie in eine andere Blase katapultiert. Über eine verheißungsvolle Begegnung, die es unter anderen Bedingungen nie gegeben hätte.

Ich saß an einem kleinen Tisch, der Kaffee, die leere Schüssel (Obst) und der leere Teller (Gemüse und Brot) vor mir sowie ein Buch, das ich immer mitnehme, aus Gewohnheit, denn das Alleine-Frühstücken in Hotels ist eine berufsbegleitende Tätigkeit, also lese ich und erlaube mir, morgens Zeit zu vertrödeln. Außerdem vor mir: das Meer, in variierenden Blautönen, die Palme, die sofort den abwesenden Alltag signalisierte. Um mich herum aufgeregtes Stimmengewirr der anderen, die einen neuen Tag in der paradiesischen Anlage erleben wollten und Pläne schmiedeten.

Ich war im Urlaub, und ich liebte es nicht nur, ich brauchte es. Weit weg vom Stress, von Jobs, sogar vom Liebeskummer, der noch hin und wieder auftaucht. In diesem frühmorgendlichen Augenblick schaute ich vom Buch auf, beobachtete ein Schiff und dachte: Jetzt ist es perfekt.