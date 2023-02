Warum ich keinen Kaffee trinke, ist gar nicht so einfach zu erklären. Klar, an erster Stelle steht der Geschmack. Dann aber auch das Erlebnis zu Hause, was es bei meiner Mutter auslöste, wenn sie ihren gewohnten Becher nach dem Mittagessen einmal nicht bekam – weil wir unterwegs waren oder die Maschine nicht funktionierte oder Termine dazwischen kamen. Dann war immer die Rede davon, dass er fehlte. Oder zumindest der Effekt, den er auslöst.

Ich wollte mich wahrscheinlich nicht vom Defizitgefühl leiten lassen, wenn der tägliche Konsum einmal ausbleiben würde. Von Musik abgesehen, gibt es wenig, das ich jeden Tag konsumiere. Wenn man so will, ist Musik mein Kaffee. Naja, und dann ist auch dieser Geschmack danach ein Argument (ganz anders als bei der Musik). Es bräuchte im Anschluss viel Kaugummi und Wasser, damit sich meine Mundflora nach einem Becher Kaffee wieder intakt anfühlte.

Die meisten lieben Kaffee

Aber die Folgen sind mir bewusst. Ich weiß, was mir durch diese schwer vermittelbare Entsagung entgeht. Fast alles Sonstige an der Kaffeekultur mag ich sehr: Als gebürtiger Hamburger habe ich schon im Kindesalter die Kontore der Speicherstadt besucht und mich für fremdere und vertrautere Gerüche begeistert. Wenn kräftiger Kaffeeduft aus der Küche in die Nebenzimmer zieht, strömt etwas in meine Nase, das für ein ausgewogenes Frühstück fehlen würde, wenn alle so tränken wie ich – und so bin ich froh, dass um mich herum die meisten Kaffee lieben: Familie, Frau, Freunde.

Jahrelang hätte ich wohl gesagt, ich bin ein Teetrinker. Mit Anfang vierzig aber habe ich festgestellt, dass ich mich eigentlich gar nicht in ein Getränkelager zuordnen lasse. Ich schätze verschiedene Teesorten: vom Grünen über Minztee bis zu Rooibos. Aber ein Ritual habe ich nicht, ein Teebesteck zählt nicht zu den Accessoires meines Haushalts. Als ein Freund einmal in einem Buch darüber geschrieben hat, wie das tägliche Aufbrühen zum Moment des Innehaltens wird, erschien mir das plausibel und reizvoll, aber zueigen habe ich es mir nie gemacht.

Mein bevorzugtes Frühstücksgetränk ist Milch aus dem Kühlschrank, im Café bestelle ich Kakao oder Tee oder ein kaltes Getränk, nach dem Mittagessen natürlich keinen Espresso, aber auch keinen Minztee – denn im Vergleich zum Espresso zögert er das intuitiv genau getaktete Nachgespräch zwischen beruflichen Gesprächspartnern unnötig heraus oder sorgt für eine verbrannte Zunge.

Der beste Kaffee, den ich nie getrunken habe

Dabei ist nicht nur der Geruch herrlich am Kaffee, sondern auch der Zugang zu anderen Kulturen, der damit verbunden ist. Der beste Kaffee, den ich nicht getrunken habe, wurde wahrscheinlich in der Hauptstadt Italiens gereicht. Allein hätte ich mich niemals in die lauten und so unglaublich lebendigen Straßencafés in Rom getraut, an die Theke gestellt, den Kellnern beim Zubereiten zugesehen und der nicht beherrschten Sprache gelauscht, die nach intensivem Leben und starken Gefühlen klingt. Dazu der angenehme Duft der gemahlenen Bohnen.

Ich hätte nicht in thailändischen oder ugandischen Garküchen nach dem Koffein-Kick gesucht. Und ich wäre nicht nach Downtown-Portland gefahren, um in der angeblichen Kaffeemetropole der Vereinigten Staaten nach dem besten Gebräu zu suchen. Stattdessen fragte ich danach meine Frau: Und war er wirklich so gut? Vielleicht war auch dies einer der besten, den ich nicht trank.

Ich lasse mir also die Kaffeekultur durch andere vermitteln, bin dabei, wenn über zu schwache Konzentrationen geklagt wird, wenn in der Familie der Trinkvergleich zwischen einer Tasse aus gewaltigen Espressomaschinen, die inzwischen zum Hausstand dazugehören müssen, und einem Filterkaffee angestellt wird. Jeder weiß, dass eine Anmerkung aus meinem Mund anmaßend wäre. Und ich schweige. Manchmal finde ich, dass dieses Getränk einen zu hohen Stellenwert einnimmt – aber das erklärt sich aus den oben beschriebenen Gründen, warum ich mich dem Ganzen entziehe.

So ganz allerdings lässt sich der Kaffeekultur natürlich nicht entkommen. Wenn ich Freunden oder beruflichen Gesprächspartnern nachmittags ein Treffen vorschlage, nenne ich das „Kaffeetrinken“. Und überlege mir immer wieder, ob ich rechtzeitig darüber aufklären muss, dass ich gar keinen Kaffee bestellen werde. Genauso sind Abendverabredungen in der Kneipe „Biertrinken“. Obwohl Bier das andere alles dominierende Getränk ist, das ich nicht konsumiere. Aber wie will man sich zum Schoppen-, Ebbelwoi-, Gläschenweintrinken treffen, ohne Fragezeichen in der Antwort oder im Gesicht des Gegenübers zu hinterlassen?

Ganz vieles, was die Kaffeenerds an ihrem Bohnengetränk schätzen, finde ich in einem anderen Ritual wieder: eine Schallplatte aufzulegen. Auch das ist ein haptisches und sinnliches Erlebnis, das die Zeit anhält und um das sich viele Geschichten ranken. In Städten kann man nach dem besten Kaffee oder eben dem besten Vinyl suchen und tut es am Ende nicht (nur), um seine Sammlung zu bereichern, sondern auch um Gleichgesinnte zu finden, mit ihnen zu fachsimpeln und neue Ratschläge und Empfehlungen zu erhalten.

Oft führt die Kombination aus den-besten-Kaffee-suchen und den-besten-Plattenladen-suchen dann in dieselben Stadtviertel und das eine lässt sich bequem mit dem anderen verbinden. Denn Kaffee- und Musikkultur hat sich oft dort breitgemacht, wo alternatives Leben und bunte Szenen zu Hause sind. Und seit diese Verwandtschaft auch Ladenbetreibern aufgefallen ist, führt die manchmal sogar in dasselbe Laden-Café – mit Kaffee und Platten.