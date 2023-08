Gestern war ich Kaffee trinken, vorgestern habe ich einen Rosengarten und ein Museum besucht. Gerade eben aß ich in einem Restaurant zu Abend. Nichts davon beschert mir ein ungutes Gefühl. Ganz im Gegenteil: Ich gehe gern allein ins Kino, schlafe gern allein und wohne am allerliebsten ohne Mitbewohnerin und ohne Mitbewohner. Allein.

Wenn ich ohne Begleitung unterwegs bin, will ich meistens gar nicht angesprochen werden, sondern bevorzuge die Fortsetzung meiner selbst gewählten Tätigkeit. Ich höre dabei gerne anderen zu, denke nach, beobachte oder beschäftige mich deutlich sichtbar. Oftmals erhole ich mich so von meinem intensiven Sozialleben oder genieße es, Zeit für mich zu haben, ohne dabei zu Hause zu sein. Ich bin gerne draußen, dort, wo was passiert, wo sich andere treffen. Deswegen gehe ich manchmal auch allein aus (in fremden Städten, in der eigenen treffe ich sowieso jemanden). Wobei das unangenehm sein kann wegen der ungewollten Gesprächsanfänge.