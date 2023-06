Was sucht unsere Single-Kolumnistin in einem Mann? Komplizierte Frage. Auf jeden Fall sollte er bereit sein, emotional zu wachsen. Denn Männer, die an sich arbeiten, sind sexy.

Neulich fragte mich jemand unvermittelt, wie es mit der Männersuche laufe. Das fand ich bemerkenswert, schließlich werde ich nicht müde zu betonen, dass ich keine Männer suche. Die, die ich trotzdem finde, tauchen eher plötzlich auf.

Da sind diese (vermeintlich schicksalshaften) Zufallsbegegnungen, die kurzen Versprechen, die schnellen, süßen, aufregenden Verführungen – die, über die ich gewillt bin, länger nachzudenken, sie in mein Leben zu lassen – die sich aber letztendlich doch in Luft auflösen. Aber ich bin mir sicher: Auch das kurze High lohnt sich. So wie der Mann neulich: Ich bin mir sicher, wir werden uns wiedersehen, uns wiederfinden. Bislang ist es noch nicht geschehen. Trotzdem denke ich andauernd an dieses Wochenende zurück und freue mich mehr darüber, dass es geschehen ist, als dass seine Abwesenheit schmerzt.