Aktualisiert am

Als Robert Habeck vor einer Weile bei Anne Will saß und Fehler bei seinem Heizungsgesetz eingestand, merkte ich, dass ich mit dem Vizekanzler mehr gemeinsam habe, als ich gedacht hatte. Habeck sagte, er habe die „ganz große reale Sorge“ gehabt, dass nicht genug Gas da sein könnte im Winter. Diese Sorge habe ihn dazu veranlasst, ein Gesetz auszuarbeiten. Dass es niemand mehr haben wollte, als es fertig war, habe er nicht vorhergesehen, sagte er.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Auch mir ging es so, als ich es das letzte Mal mit einer „ganz großen realen Sorge“ zu tun hatte, nämlich der um den Füllstand meines Kühlschranks. Ich fand eine Lösung, die ich für genial hielt, weil ich ihre Folgen nicht abschätzen konnte: die Abokiste „Deutsche Ernte“ eines Biolieferdienstes.

Ich ging davon aus, dass sich jeder im Haushalt – also auch mein Freund – darüber freuen würde, einmal pro Woche regionales Obst und Gemüse vor die Tür geliefert zu bekommen. Dass meinem Freund die Zukunft der ökologischen Landwirtschaft ziemlich egal ist, er aber wie Christian Lindner sehr aufs Geld schaut, hatte ich nicht bedacht. Seine Bedingung für die Kiste: Wenn schon „Biozeug“, dann zumindest ohne Liefergebühr.

Wirklich schlimm war der Mental-Gemüse-Load

Das hieß: Wir mussten den Mindestwarenwert für eine kostenfreie Lieferung erreichen. Der liegt bei 30 Euro. Mit einer Kiste „Deutsche Ernte“ für zwei Personen funktionierte das nicht. Die kostet nur die Hälfte. Wir wechselten zum nächstgrößeren Abo. Aber selbst mit Gemüse und Obst für drei bis vier Personen kamen wir nur auf gut zwanzig Euro. Wir ergriffen weitere Maßnahmen: Statt 800 Gramm Äpfel bestellten wir ein Kilo, statt eines Salatkopfs zwei, statt eines kleinen Sacks Kartoffeln einen großen.

Bei der ersten Lieferung freuten wir uns noch über die zwei randvollen Kisten mit Obst und Gemüse, die vor unserer Haustür standen. Aber schon beim Verstauen kamen wir an unsere Grenzen. Passen die Gurken vielleicht doch noch in den Kühlschrank, wenn wir den Prosecco ausquartieren?

Dabei war das von nun an dauerhafte Küchen-Tetris der harmlose Teil. Wirklich schlimm war der Mental-Gemüse-Load: Müssen wir erst den Spitzkohl essen, weil seine äußeren Blätter schon gelb sind, oder doch eher die Roten Beten, weil sie schon schrumpelig werden? Was kocht man eigentlich aus Pastinaken? Und können wir uns noch entspannt mit Freunden zum Sushiessen treffen, obwohl zu Hause das Gemüse darauf wartet, gegessen zu werden?

Ich fing an, mir auch für die Mittagspause Essen vorzubereiten

Auch unsere Standard-Feierabendgerichte waren plötzlich tabu: Wir konnten nicht Nudeln mit Pesto essen, während im Kühlschrank Karotten, Chinakohl und Weiße Rübchen vor sich hin welkten. Also schälten, schnippelten und kochten wir, Obst und Gemüse gaben den Takt vor. Wäre ja schade, wenn die guten Biosachen schlecht würden, dachte ich. Wäre auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, mahnte mein Freund.

Um den Unmengen an Grünzeug Herr zu werden, fing ich an, mir auch für die Mittagspause Essen vorzubereiten. Während ich zum dritten Mal hintereinander grünen Salat mit Karotten und Ofenblumenkohl aß, schielte ich neidisch auf das, was meine Kolleginnen auf ihren Tellern hatten: Pizza Caprese, Thai-Curry, Pommes mit Currywurst.

Manchmal kam ich zu spät zur Arbeit, weil ich noch schnell ein Kilo Gemüse zu Ratatouille verarbeiten musste. Manchmal schickte ich meinem Freund nach einem anstrengenden Tag eine Nachricht: Essen gehen statt kochen? Seine Antwort: Nö! Wir haben den ganzen Kühlschrank voller Kram! Manchmal wurde ich schon am Montagabend nervös, weil ich wusste, dass am Dienstag die nächste Kiste kommen würde – und im Kühlschrank immer noch drei Gurken, vier Zucchini und ein halber Rotkohl darauf warteten, verzehrt zu werden.

Am Wochenende fuhr ich nicht weg – ich kümmerte mich um den Lauch

Dass da etwas völlig aus dem Ruder gelaufen war, wurde mir bewusst, als ich anfing, auch mein Wochenende nach dem Gemüse auszurichten. Fahr du mal allein zu deinen Eltern, sagte ich zu meinem Freund, ich kümmere mich um die Kohlräbchen und den Lauch.

Ich hätte mich einfach von meiner Kiste verabschieden und das Experiment Gemüseabo für gescheitert erklären können. Ich hätte meinen Koalitionspartner aka Freund zu Verhandlungen einladen können: über den Sinn und Unsinn von Liefergebühren. Wenn wir nicht mehr Obst und Gemüse für eine Großfamilie ordern würden, könnte die Sache mit der Kiste vielleicht doch klappen.

Mehr zum Thema 1/

Aber Menschen, die mich länger kennen, wissen: Ich bin stur und konfliktscheu. Also schälte, schnippelte und kochte ich weiter. Bis ich vor Kurzem auf der Website des Biolieferdienstes eine Entdeckung machte. „Lieferpause eintragen“, hieß es da im Drop-down-Menü – meine Chance, mich aus der Knechtschaft des Spitzkohls zu befreien!

Ich setzte also Häkchen, bei der nächsten Kalenderwoche, der übernächsten und auch bei den vier folgenden. Diese Sommerpause werde ich nutzen, um noch mal über mein Kistenprojekt nachzudenken. Genau wie es Robert Habeck mit seinem Heizungsgesetz macht.