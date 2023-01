Bleiben oder gehen : Ist unsere Beziehung noch die richtige für mich?

Aktualisiert am

Wäre ich glücklicher mit einem anderen Menschen? Wer sich diese Frage in einer Partnerschaft stellt, denkt schnell an Trennung. Aber ist das auch der richtige Weg – oder bin ich zu anspruchsvoll? Die Paarkolumne „Besser lieben“.

Meist sieht nur ein Partner keine Chance mehr für die Beziehung, während der andere daran festhalten will. Bild: Ilkay Karakurt

„So will ich nicht mehr weiter­machen!“ Taucht dieser Gedanke im Alltag auf, verdrängt man ihn meist schnell. Doch in besonderen Momenten funktioniert dieser Abwehrmechanismus oft nicht mehr. Der Jahreswechsel ist ein solcher Moment, aber auch eine überstandene schwere Krankheit oder ein runder Geburtstag. Wie bei Greta. Kurz nach ihrem 50. Geburtstag konfrontiert sie ihren Mann Lennard beim Frühstück mit diesem Satz. Den er zunächst nicht versteht. „Womit willst du nicht mehr weitermachen?“ – „Mit uns beiden, unserer Ehe“, erklärt Greta.

Bei den Vorbereitungen zu ihrem Geburtstagsfest habe sie festgestellt, dass sie gar keine Lust zum Feiern hatte. Die Zahl 50 war es nicht, die sie belastete. Es war das Gefühl, festzustecken. In dieser Ehe. Und sie zählt auf, was sie alles stört. Sein Schweigen. Die fehlenden Gemeinsamkeiten. Kaum noch Zärtlichkeiten. Sein Desinteresse an ihrem Leben. Die aggressive Stimmung zwischen ihnen. Ihr Fazit erschüttert Lennard: „Wir passen nicht mehr zueinander.“ Trennung? Lennard hatte diesen Gedanken noch nie. Er möchte die Beziehung nicht aufgeben – trotz mancher Zweifel, die auch ihn hin und wieder beschleichen.