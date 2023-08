Aktualisiert am

Am Sonntag wollen die meisten Leute ihre Ruhe und den Abend gemütlich auf der Couch verbringen. Unsere Autorin findet: Das ist eine Kapitulation vor der neuen Woche. Die Kolumne Überschätzt/Unterschätzt.

Ein Getränk vom Kiosk und am Mainufer die Beine baumeln lassen: So könnte ein Sonntagabend auch aussehen. (Symbolbild) Bild: dpa

Am Sonntagabend bin ich noch mal aus dem Haus gegangen. Es war schon nach neun, zwar noch nicht ganz finster, aber schon dunkel genug, um in der Wohnung das Licht anschalten zu müssen (alternativ den Fernseher). Ich bin in meine Sandalen geschlüpft, habe meine Kopfhörer aufgesetzt und die Tür hinter mir zugezogen.

Ich lief durch leere Straßen, die Restaurants auf dem Weg wie leuchtende Inseln, in die man einen Blick auf das Leben erhaschen konnte. Gabeln wickelten Spaghetti auf, Eiswürfel verwässerten Getränke, um eine Laterne schwirrten ein paar Motten. An dem Eiscafé, an dem tagsüber kaum ein freier Platz zu finden ist, war jetzt nur eine Handvoll Tische besetzt, die Gäste löffelten Eis, zwei Frauen stießen mit einem Aperol Spritz an.

Ich war neidisch. Nicht auf die Pasta oder das Eis oder den Alkohol. Sondern auf die Ignoranz, mit der all diese Menschen den herannahenden Montag straften. Während sie dasaßen und diese laue Sommernacht genossen, war ich im Kopf damit beschäftigt, eine Liste mit all den Dingen zu erstellen, die ich gleich zu Beginn der Woche abarbeiten wollte. Dabei hätte ich lieber an einem kleinen montäglichen Kater gearbeitet.

Ich war neidisch darauf, dass diese Menschen eine Verabredung für den Sonntagabend gefunden hatten. Zumindest in meinem Freundeskreis ist das ziemlich schwer: Wie, am Sonntag noch einen Kaffee trinken oder essen gehen? Können wir das nicht am Samstag machen?

Gesetzlich geschütztes Nichtstun – herrlich

Den Sonntag wollen viele für sich, und eigentlich verstehe ich das auch. Ausschlafen, ausgiebig frühstücken, in den Tag hineinleben. Allerhöchstens stellt man mal eine Waschmaschine an, ansonsten freut man sich darüber, dass man sowieso nichts erledigen kann, schließlich sind alle Geschäfte geschlossen. Rasenmähen geht auch nicht, und wer die Sonntagsruhe ganz streng auslegt, lässt sogar den Staubsauger aus. Gesetzlich geschütztes Nichtstun bevor die neue Woche beginnt. Herrlich!

Das finde ich ja auch. Zumindest einen halben Tag lang. Dann, pünktlich nach dem Mittagessen, rückt mit jeder Stunde die neue Woche näher, und während man auf dem Sofa der Lieblingsserie frönt, schleichen sich die ersten Dienstgedanken in den Kopf. Welche Termine stehen an? Hat man sich gut genug auf das Meeting vorbereitet? Oh, und hat man dem Kollegen eigentlich auf seine letzte E-Mail geantwortet?

Es ist verlockend, sich in diesem Moment die Sofadecke über den Kopf zu ziehen und sich prophylaktisch auszuruhen. Ich finde aber auch: Es ist eine Kapitulation. Eine Kapitulation vor der neuen Woche, vor den anstehenden Aufgaben, vor dem eigenen Leben. Warum soll ich mir meinen Tag von etwas vermiesen lassen, das noch in der Zukunft liegt? Ist es nicht viel schöner, sich vor der neuen Woche auf etwas zu freuen – noch ein Getränk vom Lieblingskiosk, eine Runde Tischtennis, Tacos beim neuen Mexikaner in der Straße?

Der Sonntagabend hat viel mehr zu bieten als das Sofa und den Tatort: Auf den Straßen ist es ruhig, die Schlangen an den Wasserhäuschen kurz, die Tischtennisplatten unbesetzt. In der Luft liegt eine Ruhe – und die Gewissheit: Der Montag kommt zwar irgendwann. Aber das Leben ist trotzdem schön.