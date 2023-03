Samstag Abend trug ich ein hochgeschlitztes, tief ausgeschnittenes, ärmelloses schwarzes Kleid, ein schwarzes Herrensakko und darüber einen dünnen Wollmantel. Es war die erste Nacht seit Langem, in der ich ohne die zur-Sicherheit-noch-in-die-Tasche-gestopfte Daunenjacke das Haus (in diesem Fall das Hotel) verließ. Nicht nur mir ging es so. Auf den Straßen herrschte eine erregend aufgekratzte Stimmung, denn es hatte sich ein Jahreszeitenwechsel vollzogen. Der prächtigste im ganzen Kalender. Es war offensichtlich: die Erleichterung, die Vorfreude. Ein neuer Appetit. Ein neues Hochgefühl. Die Luft riecht anders, die Vögel zwitschern unermüdlich, die Bäume blühen rosa und weiß. Es knallt! Eine Ausgelassenheit, die sich multipliziert, wenn sie es kann. Der Wunsch nach mehr.

So saßen wir da, die Moderatorin und ich, auf der Bühne eines völlig überhitzten Saals. Unsere Gesichter bereits rosarot angelaufen – ob von der Stimmung oder dem Sekt ist ungewiss. Und sie fragte, ob ich sie denn auch spüren würde, die Frühlingsgefühle. Ich dachte an die just vergangene Nacht und kicherte. Unleugbar war es in diesem Moment – auch mich hat es erwischt.