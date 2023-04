Hier sitze ich und versuche, mich nicht an den schwülstigen Worten der romantischen Sprache zu bedienen (Schicksal, Bestimmung), um es nicht völlig zu übertreiben. Aber mir fallen keine anderen Begriffe ein, um dieses unerwartete Aufeinandertreffen zu beschreiben. Dabei sind Wörter doch mein Metier. Meine Arbeitsgrundlage. Aber wie ich mich gerade fühle, könnte man fast glauben, die Sehnsucht sei mein Sachgebiet. Meine Expertise: der Anfang. Meine Profession: das Ansammeln von Liebschaften. In jeder Stadt eine Lovestory.

Nun wird es mit den Liebesgeschichten prinzipiell dann gefährlich, wenn sie sich häufen. Also für die Reputation. Also für die Frau. Also für mich. Weil eine Frau, die über ihre Sexualpartnerinnen und -partner schreibt und spricht, bestimmten Beschämungsmechanismen unterworfen wird. Das ist offenkundig eine sexistische Gemeinheit und liegt an der patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Beurteilung. Verurteilung. Geschlechtsspezifische, unterschiedliche Standards. Slut-Shaming. Doch was ist so skandalös an der konsensuellen Hingabe, an der Lust, am Spaß daran, sich verführen zu lassen?